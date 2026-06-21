Mülakatla sözleşmeli personel alınabilecek unvan listesi biraz daha genişletildi: Torpile kapı açıldı!

Sendikalar “güvencesiz istihdam” olduğu gerekçesiyle sözleşmeli personel çalıştırılmasına karşı çıkıyor. Ancak kamuda binlerce personel sözleşmeli olarak görev yapıyor. Sözleşmeli personel sayısı da her yıl artmaya devam ediyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre kamuda mart ayı itibariyle 446 bin 400 sözleşmeli personel görev yapıyor. İktidar dün bir kez daha sözleşmeli personel çalıştırılmasına yönelik mevzuatta değişiklik yaptı.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da değişikliğe gidildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na alınacak spor uzmanı, antrenör ve gençlik çalışanı unvanlı sözleşmeli personel, KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla alım yaplacak her bir pozisyon sayısının on katına kadar çağrılacak adaylar arasında yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre çalıştırılabiliyordu.

Dün yapılan değişiklik ile kapsam genişletildi. Diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı unvanları da eklendi. Sözleşmeli olarak çalıştırılacak bu personel istenirse KPSS’ye ek olarak sadece sözlü sınav yani mülakat ile de alınabilecek. Sadece eskiden KPSS puan sıralamasına göre on katına kadar aday sınava çağrılabiliyordu. Artık alım yapılacak unvanın 3 katı kadar aday sınava çağrılabilecek.

DEVLET ARŞİVLERİ’NDE DE AYNI DURUM

Devlet Arşivleri Başkanlığı’na alınacak bütün sözleşmeli personel de artık KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla yazılı veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilecek. Yani idare isterse KPSS’ye ek olarak sadece sözlü sınav yani mülakat ile sözleşmeli personel alabilecek. Burada da eskiden KPSS puan grubuna göre yapılacak sıralamada alım yapılacak her bir unvan sayısının on katına kadar aday sınava çağrılabiliyordu. Yapılan değişiklikle artık alınacak personel sayısının on katı aday değil üç katı aday sınava çağrılabilecek.