Münevver Karabulut cinayeti: Avukat Rezan Epözdemir'in çıkışı gündem oldu, Fatih Altaylı'dan açıklama geldi

Yayınlanma: 14.08.2023 - 11:06

Güncelleme: 14.08.2023 - 11:21

Yaklaşık 14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice katleden katil Cem Garipoğlu ve ailesi son günlerde yeniden gündemde.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın, katil Cem Garipoğlu’nun ablasıyla çektirdiği fotoğraf ve ablasının yaptığı paylaşım, yıllar sonra katledilen genç Münevver’i akıllara getirdi.

'AYİN' İDDİASI

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Fatih Altaylı’nın programında, mahkemenin cinayetin nedeni için 4 konuda araştırma yaptığını ve bunlardan birinin de ‘ayin’ olduğunu söyledi.

O AÇIKLAMALAR TARTIŞMA YARATTI

Epözdemir, mahkemenin bu konu üzerinde araştırma yaptığını ve böyle olayların Osmanlı Devleti zamanında da yaşandığını söylemesi, sosyal medyada da antisemitizm olarak yorumlanırken hem Fatih Altaylı hem de Rezan Epözdemir açıklamada bulundu.

ALTAYLI: ŞAHSİ FİKRİ DEĞİL

Altaylı, “Avukat Rezan Epözdemir in katıldığı programımda söylediği ve bazıları tarafından anti semitik olmakla suçlanmasına neden olan anlatımları Epözdemir’in şahsi fikri değil mahkemenin cinayet sebebi olarak araştırdığı sebeplerden biridir. Anti semitik söylemleri olan biri ile değil program yapmak konuşmam bile” ifadelerini kullandı.

EPÖZDEMİR: AÇIKÇA KÖTÜ NİYETLİ

Avukat Epözdemir de, Altaylı’nın paylaşımını alıntılayarak mahkemenin araştırmalarından bahsettiğini söyledi:

“Fatih Altaylı ile yaptığımız ve aşağıda linkini paylaştığım programda, Fatih bey bana cinayetin gerekçesini soruyor, ben de mahkeme gerekçeyi binlerce sayfa ve onlarca klasöre rağmen tespit edemedi, 4 farklı senaryo üzerinde durdu diyorum ve mahkemenin üzerinde durduğu bu senaryoları anlatıyorum. Mayasız ayini de bu gerekçelerden biri. Bu duruşma tutanaklarına ve gerekçeye yansıyan bir durum, benim görüşüm değil. Yayının ilgili bölümünü izlemeden, beni antisemitik açıklama yapmakla suçlamak açıkça kötü niyetlidir ve benim asla kabul edemeyeceğim bir yaklaşımdır. Bu tür gerçek dışı, kötü niyetli ve hedef gösteren açıklamalar bu hunharca ve vahşice cinayeti de meşrulaştırmaktadır. Bu konuda herkesin hassasiyet göstermesini istirham ediyorum. Selam ve Sevgiler.”