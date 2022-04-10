Münevver Karabulut'un babasından Cem Garipoğlu talebi: Öldüğüne inanmıyorum, mezarı açılsın
Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun intihar etmiş olduğuna inanmadığını söyleyen baba Süreyya Karabulut, 8 yıl sonra mezarın açılmasını istedi.
Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu ile ilgili dikkat çeken bir ortaya atıldı. Cinayetten 197 gün sonra yakalanan ve cezaevinde intihar eden katil zanlısı Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmayan acılı baba Süreyya Karabulut, bayramdan sonra mezarının açılması için başvuruda bulunacağını duyurdu.
Türkiye'yi sarsan ve çok konuşulan Münevver Karabulut cinayeti 3 Mart 2009'da Cem Garipoğlu tarafından gerçekleştirildi. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'un cesedini testereyle parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine attı. Cinayetten sonra 197 gün kaçtı.
24 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Teslim olduktan sonra da yargılandığı Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de 18 yaşından küçük olduğu için Cem Garipoğlu'nu en ağır ceza olan 24 yıl hapisle cezalandırdı. Silivri 5 Nolu Cezaevinde üç kişilik koğuşta tek başına kalıyordu. 10 Ekim sabahı sayıma gelen gardiyanlar Cem Garipoğlu'nun cansız bedenini buldular.
Garipoğlu'nun yaşamına son verdiği kaydedilmişti. Cem'in önceki gün yapılan açık görüşte ailesiyle bir saat görüştüğü, görüş sonrası iki tarafın da moralinin bozuk olduğu bildirilmişti. İşte tüm kamuoyunda bu tarihten itibaren Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği, kaçırıldığı, olayın ' intihar değil cinayet' olduğu hatta ölen kişinin başkası olduğu söylentileri kulaktan kulağa dolaştı. 8 yıldır da Savcılık ve Adli Tıp'ın raporlarına rağmen bu şüphe hala devam ediyor.
"GÖZÜMLE CESEDİ GÖRSEM İKNA OLURDUM"
Acılı baba Süreyya Karabulut Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "8 yıldır bu benim en korkunç kabusum. Hiç aklımdan kınalı kuzum çıkmadığı gibi bir de bu cellat gerçekten öldü mü kaçtı mı şüphesi. Uyuyamıyorum.. Bayramdan sonra bu celladın mezarının açılmasını talep edeceğim. Sindiremedim. Cesedini bize göstermediler. Fotoğraflarını eşim ve avukatımız görmüş. Fotoğraf bir şey ifade etmiyor. Gözümle cesedini görsem belki ikna olurdum" dedi.
Aslında eşi Nagihan Karabulut'un da ikna olmadığını söyleyen baba Karabulut, "Üzüntüden tansiyon, şeker hastası oldum. Beyne giden damarlarda tıkanıklık var. Gözlerimde yüzde 40 görme kaybı var" diye konuştu.
"İNTİHAR EDECEĞİNE İNANAMIYORUM"
Münevver'in her gece rüyasına girdiğini söyleyen Karabulut, "Kınalı kuzum karşıma çıkıyor. 'Baba kendine iyi bak' deyip boynuma sarılıyor ve ben o celladın intihar ettiğine inanamıyorum. Sindiremiyorum bazı şeyleri. Gözümle görmeden de ikna olmayacağım. Öldürüldüyse de bileceğim. Kaçtıysa da bileceğim" dedi. Ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"MEZARI AÇILACAK"
"Avukatımız Rezan Epözdemir'e minnettarım. O olmasaydı bu davada bu noktaya gelemezdik. Bildiğim inandığım tek şey benim de Türk toplumunun da aydınlığa kavuşması. Beni yolda gören 'Süreyya amca Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanıyor musun? Biz inanmıyoruz' diye durdurup, soruyor. Bu soruların cevapları mezar açılınca bulunacak."
"BIÇAĞA DOKUNAMIYORUM"
Mesleği aşçılığı dahi yapamadığını söyleyen Karabulut, "Kınalı kuzum öldürüldüğünde ben Fener Rum Patrikhanesi'nin aşçısıydım. Daha sonra birkaç kez aşçılık yapmaya kalksam da yapamadım. Ben bıçağa dokunamıyorum. Kınalı kuzum aklıma geliyor. Onun cesedinin parçalanması aklıma geliyor" diye konuştu.
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