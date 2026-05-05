Munich Re’nin tahminine göre 2030’a kadar prim 28 milyar dolara çıkacak: Siber sigorta hızlanacak

Hızla dijitalleşen dünyaya eklenen yapay zekâ, siber riskleri de her geçen gün büyütüyor ve korunma ihtiyacını öne çıkarıyor.

Munich Re’nin güncel “Küresel Siber Risk ve Sigorta Araştırması” da bu açıdan önemli veriler ortaya koydu.

Araştırmada yer verilen Statista’nın tahmilerine göre 2028’e kadar küresel siber suç maliyetleri 14 trilyon dolara ulaşacak. Munich Re tahminlerine göre küresel siber sigorta pazarı 2025’te yaklaşık 15 milyar dolar. Bu rakam 2020’de 7.2 milyar dolardı. Prim üretiminin bu yıl 15.7 milyar dolara çıkacağı, 2030’a kadar da 28 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Zaten üst düzey yöneticiler arasında yapılan anketin sonuçları da bu büyümenin işaretlerini veriyor. Örneğin dünya genelinde yöneticilerin yüzde 60’ı, siber saldırıların şirketlerini etkileyebileceğinden “kaygılı” ve “son derece kaygılı”. Ancak yöneticilerinin yüzde 89’u ise şirketlerinin yeterince korunmadığını düşünüyor.

Öte yandan “Şirketinize hiç ticari siber sigorta teklif edildi mi” sorusuna yöneticilerin sadece yüzde 52’si “evet” yanıtını veriyor. Siber sigortaya sahip şirketlerin yöneticileri ise bunun nedeni için ilk sıraya yüzde 48’lik tercihle “iş kesintisi durumunda finansal kayıpları karşılamak”ı koyuyor.

Aynı oranla “sorumluluk durumunda finansal kayıpları karşılamak” ikinci, yüzde 43 ile “uzman desteğine ve hizmetlerine erişmek” ise üçüncü sırada.