Munzur Çayı 3 noktada taştı: Karayolu ulaşıma kapatıldı!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 15:29

Güncelleme: 11.04.2023 - 16:29

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Tunceli'de debisi en yüksek nehirlerin başında gelen ve bölgenin önemli su kaynaklarından biri olan Munzur Çayı, 3 ayrı noktadan taştı.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI"

Karayolları ekipleri, aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını yürütürken; Valilik, Munzur Çayı kenarındaki Tunceli-Ovacık karayolunun kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı karayolunun 0-60 kilometreleri arası; Munzur Çayı'nın 3 ayrı noktada taşması nedeniyle, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

Bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyaran AFAD'ın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojiye göre bugün ve yarın Tunceli'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yükseklerde yoğun kara karşı tedbirli olun."