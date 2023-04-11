Munzur Çayı 3 noktada taştı: Karayolu ulaşıma kapatıldı!
Tunceli'de Munzur Çayı'nın 3 ayrı noktasında, sağanak yağış nedeniyle taşma yaşanırken, Valilik Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı karayolunun ulaşıma kapatıldığını duyurdu.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Tunceli'de debisi en yüksek nehirlerin başında gelen ve bölgenin önemli su kaynaklarından biri olan Munzur Çayı, 3 ayrı noktadan taştı.
"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI"
Karayolları ekipleri, aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını yürütürken; Valilik, Munzur Çayı kenarındaki Tunceli-Ovacık karayolunun kapatıldığını duyurdu.
Açıklamada, "Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı karayolunun 0-60 kilometreleri arası; Munzur Çayı'nın 3 ayrı noktada taşması nedeniyle, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.
Bölge halkını tedbirli olmaları konusunda uyaran AFAD'ın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojiye göre bugün ve yarın Tunceli'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yükseklerde yoğun kara karşı tedbirli olun."
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