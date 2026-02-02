MUPA’dan 'Beceri programı': Kurumlara kalifiye personel, gençlere istihdam

Zanaat ağırlıklı mesleklere olan yönelimin azalması, birçok sektörde kalifiye çalışan ihtiyacını artırıyor. Muğla Planlama Ajansı, sorunun yerel ölçekten başlayacak biçiminde çözümü için “Beceri Programı”nı hayata geçirdi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında, belirlenen meslek lisesinde MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) sınıfı oluşturuldu. Proje ilk dönemini pilot okulda tamamladıktan sonra kent genelinde yeni sınıflar açmayı hedefliyor. Bu sınıfta başarılı olan kişiler ise MUSKİ’de istihdam edilecek. Böylece hem kurumun kalifiye personel ihtiyacı karşılanacak hem de gençlere iş imkanı sağlanacak. MUSKİ sınıfında ilk derse giren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Cumhuriyet’e konuştu.

“SORUN YALNIZCA İSTİHDAM DEĞİL”

“Bir kenti yönetmek; yalnızca bugünün sorunlarını çözmek, yolları onarmak ya da altyapıyı yenilemek değildir” diyen Aras, “Çağdaş ve sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı, kentin yarınını bugünden inşa etmeyi, o kentte yaşayan her bireyin, özellikle de gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını sağlamayı gerektirir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en yakıcı sorunlarından biri genç işsizliğiyken, diğer yanda işletmelerin, kurumların ve yerel hizmet birimlerinin de nitelikli ara eleman bulmakta zorlandığını belirten bulunan Aras, “Bu konuda emek piyasası üzerine çalışan uzmanlarının yıllardır işaret ettiği gibi, sorun yalnızca istihdam sayısı değil; doğru becerilerle donatılmış insan kaynağının eksikliğidir” tespitinde bulundu.

“GENÇLERLE KURUMLAR ARASINDA KOPUKLUK VAR”

Diplomalı ama sahada kendisine yer bulamayan gençlik ile nitelikli personele ihtiyaç duyan kurumlar arasında ciddi bir kopukluk yaşandığını belirten Aras “İşte biz, bu soruna yerel ölçekte kalıcı bir çözüm üretmek için harekete geçtik. ‘Ne iş olsa yaparım’ çaresizliğini, ‘ben bu işin uzmanıyım’ özgüvenine dönüştürmek niyetindeyiz” dedi.

Su meselesinin yalnızca teknik bir altyapı konusu olmadığının altını çizen Aras, “Bu hedefle, MUSKİ’nin deneyimli yöneticileri ve uzman personeli, bizzat bu sınıflarda ders verecek. Gençlerimiz mesleğin inceliklerini kitap sayfalarında değil, işi yapanlardan; yani işin mutfağından öğrenecek. Bu, ‘usta-çırak geleneği’nin çağın bilimi ve teknolojisiyle yeniden yorumlanmış halidir” ifadelerini kullandı. Bu programda başarı gösteren kişileri asla yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Aras, öğrencilere önce staj imkanı sağlanacağını ve emek verip yetkinlik kazanan gençleri MUSKİ bünyesinde istihdam edeceklerini söyledi.

“FARKLI ALANLARDA DEVAMI GELECEK”

Bunun bir vaat değil sosyal belediyeciliğin gereği bir sorumluluk olduğunun altını çizen Aras, sözlerine şöyle devam etti:

“Gençlerimizin bir meslek edinmesi, koluna bir altın bilezik takması; hem kendi hayatlarını kazanmaları hem de yerel kalkınmamızın sürdürülebilirliği için hayati önemdedir. MUPA Beceri Programı’nın ilk adımı olan MUSKİ Sınıfları, bir pilot projedir. Muğla’nın ihtiyaçları doğrultusunda bu modelin farklı alanlarda devamını getirecek; yeni beceri programlarıyla gençlerimizi istihdamla, kentimizi ise güçlü kamu hizmetleriyle buluşturacağız.”