Yazarımız Murat Ağırel ödülünü tutuklu bulunan yazarımız Barış Pehlivan'a adadı

Yazarımız Murat Ağırel'in, Yeniçağ'da çalıştığı dönemde, Mersin Limanı'nda yakalanan kokainlerle ilgili kaleme aldığı yazı dizisine TGC tarafından 'AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü' verildi. Ağırel ödülü, Maltepe Cezaevi'ndeki yazarımız Barış Pehlivan'a ithaf etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2023 - 19:29
Yazarımız Murat Ağırel ödülünü tutuklu bulunan yazarımız Barış Pehlivan'a adadı
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Gazetemiz yazarı Murat Ağırel'in, Yeniçağ gazetesinde çalıştığı dönemde kaleme aldığı ve ses getiren "Uyuşturucu kıskacında Türkiye"  yazı dizisi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü'ne layık görüldü.

Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen törende Ağırel'in yanı sıra Çiğdem Toker, Doğu Eroğlu da AB ödül aldı. Jüri özel ödülü alan Seyhan Avşar ise Lübnan’da olduğu için törene katılamadı.

ÖDÜLÜNÜ PEHLİVAN'A ADADI

Ağırel ise bir makalesinde Libya'da görev yaparken hayatını kaybeden MİT mensubunun kimliğini deşifre ettiği gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen yazarımız Barış Pehlivan'a adadı.

ERİŞİM ENGELİ DE GETİRİLMİŞTİ

Ağırel'in, Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanı'a 'muz ticareti' adı altında yapılan uyuşturucu sevkiyatını konu alan yazı disizi "Uyuşturucu kıskacında Türkiye" ve "Türkiye'nin Narcos'u" yazı dizileri kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime de engellenmişti.


Barış Pehlivan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti uyuşturucu ödül

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