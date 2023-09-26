Murat Ağırel paylaştı: Tutuklanan Ajans Muhbir yöneticisi Süha Çardaklı'nın ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:28

Güncelleme: 26.09.2023 - 09:31

'Sığınmacı karşıtı' haberler gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report hesabının yöneticisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üç isme de ‘’Halkın kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

ÇARDAKLI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel ise tutuklanan Muhbir hesabının yöneticisi Süha Çardaklı’nın ifadesine ulaştı.

1-Gözaltına alınan ve tutuklanarak Sincan cezaevine gönderilen Muhbir hesabının yöneticisi (Ben de yeni öğrendim) Süha Çardaklı’nın ifadesine ulaştım.



Suçlama. ‘’Halkın kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama/Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ‘’



Beraber göz atalım?? — Murat AĞIREL (@muratagirel) September 25, 2023

32 PAYLAŞIM SORULDU

Ağırel'in paylaşımına göre, Çardaklı'ya Emniyet sorgusunda 32 tane paylaşım soruldu.

Bu paylaşımlardan ikisi DHA'nın, biri Ulusal TV yayını bir diğeri de gazeteci Nevşin Mengü’nün Youtube kanalındaki yayından bir kesitten oluştu.

Sorulan paylaşımlardan arasında Pakistanlı bir kişinin YouTube'da yaptığı stand-up ilgili haber, Twitter’daki bazı hesapların Türkiye protestosuna ait paylaşımlar, Yeni Akit gazetesinin haberi, Sade Vatandaş Youtube hesabının sokak röportajı gibi paylaşımlar yer aldığı aldığını söyleyen Ağırel, şöyle yazdı:

"Süha Çardaklı bu paylaşımlar ile ’Halkın kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama/Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması ile tutuklandı."

NE OLMUŞTU?

Aykırı adlı haber internet sitesinin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak, Haber Report ve Ajans Muhbir hesaplarının yöneticilerin de aralarında bulunduğu 27 kişi "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

21 Eylül'de gözaltına alınanlardan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report hesabının yöneticisi, çıkarıldıkları mahkemece 23 Eylül günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.