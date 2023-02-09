Murat Ağırel paylaştı: Ekipler zamanla yarışırken Erdoğan'dan 'konvoylu' ziyaret!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin 3. gününde afet bölgesine gitmesinin ardından Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, oluşan trafiğin görüntülerini paylaştı. Ağırel yoğun trafiğin oluştuğu ve araçların gidemediği görülen paylaşımında, 'Antakya’ya 8 km var arka kısımda da bir o kadar kuyruk var' ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay Antakya’ya gelmesinden sonra oluşan trafik yoğunluğunu paylaştı.
Zamanla yarışan ekiplerin enkaz bölgelerine gitmeye çalıştığı ve trafiğin durma noktasına geldiği videoyu paylaşan Ağırel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Antakya’daki deprem bölgesine geldi.
Alınan önlemlerden olsa gerek trafik durdu. Antakya’ya 8 km var arka kısımda da bir o kadar kuyruk var.
Konteyner evler, iş makineleri, gıda malzemeleri gibi önemsiz şeyler deprem bölgesine gitmeye çalışıyor."
Cumhurbaşkanı Antakya’daki deprem bölgesine geldi.— Murat AĞIREL (@muratagirel) February 8, 2023
Alınan önlemlerden olsa gerek trafik durdu. Antakya’ya 8 km var arka kısımda da bir o kadar kuyruk var.
Konteyner evler, iş makineleri, gıda malzemeleri gibi önemsiz şeyler deprem bölgesine gitmeye çalışıyor. pic.twitter.com/BT0SP1Qeyb
ZAMANLA YARIŞA 'KONVOY' ENGELİ
İzmir’den Osmaniye’ye giden arama kurtarma ekibini taşıdığı iddia edilen bir yurttaş, Spor Bakanı'na ait konvoy nedeniyle trafiğin kilit olduğu görüntüleri paylaştı.
Spor Bakanı ve konvoyu geçsin diye yolu kapıyorlar yardım konvoyuna engel oluyorlar. Nasıl bir kötülük ile karşı karşıya olduğumuzu farkında mısınız? PES. #cokusdonemi #deprem pic.twitter.com/2HRrI37Ftp— Who? (@who98408150) February 8, 2023
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