Murat Ağırel paylaştı: Ekipler zamanla yarışırken Erdoğan'dan 'konvoylu' ziyaret!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin 3. gününde afet bölgesine gitmesinin ardından Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, oluşan trafiğin görüntülerini paylaştı. Ağırel yoğun trafiğin oluştuğu ve araçların gidemediği görülen paylaşımında, 'Antakya’ya 8 km var arka kısımda da bir o kadar kuyruk var' ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 02:36
Murat Ağırel paylaştı: Ekipler zamanla yarışırken Erdoğan'dan 'konvoylu' ziyaret!
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Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay Antakya’ya gelmesinden sonra oluşan trafik yoğunluğunu paylaştı.

Zamanla yarışan ekiplerin enkaz bölgelerine gitmeye çalıştığı ve trafiğin durma noktasına geldiği videoyu paylaşan Ağırel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Antakya’daki deprem bölgesine geldi.

Alınan önlemlerden olsa gerek trafik durdu. Antakya’ya 8 km var arka kısımda da bir o kadar kuyruk var.

Konteyner evler, iş makineleri, gıda malzemeleri gibi önemsiz şeyler deprem bölgesine gitmeye çalışıyor."

ZAMANLA YARIŞA 'KONVOY' ENGELİ

İzmir’den Osmaniye’ye giden arama kurtarma ekibini taşıdığı iddia edilen bir yurttaş, Spor Bakanı'na ait konvoy nedeniyle trafiğin kilit olduğu görüntüleri paylaştı.


Murat Ağırel Kahramanmaraş depremi Konvoy Recep Tayyip Erdoğan

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