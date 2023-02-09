Murat Ağırel paylaştı: Ekipler zamanla yarışırken Erdoğan'dan 'konvoylu' ziyaret!

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 02:36

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 02:42

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay Antakya’ya gelmesinden sonra oluşan trafik yoğunluğunu paylaştı.

Zamanla yarışan ekiplerin enkaz bölgelerine gitmeye çalıştığı ve trafiğin durma noktasına geldiği videoyu paylaşan Ağırel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Antakya’daki deprem bölgesine geldi.

Alınan önlemlerden olsa gerek trafik durdu. Antakya’ya 8 km var arka kısımda da bir o kadar kuyruk var.

Konteyner evler, iş makineleri, gıda malzemeleri gibi önemsiz şeyler deprem bölgesine gitmeye çalışıyor."

Cumhurbaşkanı Antakya’daki deprem bölgesine geldi.



Alınan önlemlerden olsa gerek trafik durdu. Antakya’ya 8 km var arka kısımda da bir o kadar kuyruk var.



Konteyner evler, iş makineleri, gıda malzemeleri gibi önemsiz şeyler deprem bölgesine gitmeye çalışıyor. pic.twitter.com/BT0SP1Qeyb — Murat AĞIREL (@muratagirel) February 8, 2023

ZAMANLA YARIŞA 'KONVOY' ENGELİ

İzmir’den Osmaniye’ye giden arama kurtarma ekibini taşıdığı iddia edilen bir yurttaş, Spor Bakanı'na ait konvoy nedeniyle trafiğin kilit olduğu görüntüleri paylaştı.