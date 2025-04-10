Mansur Yavaş'tan Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 10:21

Güncelleme: 10.04.2025 - 10:54

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel’in sabah saatlerinde gözaltına alınmasına, tepki gösterdi.

"HALKIN HABER ALMA HAKKI İÇİN YAZAN, SORAN, KONUŞAN İKİ GAZETECİ"

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Timur Soykan ve Murat Ağırel… Halkın haber alma hakkı için yazan, soran, konuşan iki gazeteci. Hala aynı tarz uygulamalar; evlerine baskınla, sabahın köründe gözaltı… Oysa ifadeye çağırsanız gelecek iki gazeteci. Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına karşı verilen bir mücadele anlamına gelir.”