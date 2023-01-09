Murat Ağırel yazdı, bakanlık doğruladı... Gözler SGK'ye çevrildi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 13:27

Güncelleme: 09.01.2023 - 13:27

Gazeteci Murat Ağırel, 3 Ocak'ta Cumhuriyet gazetesi ailesine katılmasıyla birlikte başladığı "sahte kanser ilacı" dosyasında 3 yazı kaleme aldı.

Yazılarıyla insan sağlığı üzerine kurulan rant düzenini açığa çıkaran Ağırel, SGK tarafından yurtdışından getirilen ve löseminin son aşamasında kullanılan ICLUSIG adlı ilacın sahte olduğunu belgeledi. İlacın direnç artırıcı etken madde yerine ağrı kesici içerdiği raporlarla saptandı. Daha sonra ilacı tedarik eden firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

SGK’nin bu ilaç için tedarikçi ecza depolarına 26 milyon TL, Türk Eczacıları Birliği ise 508.200 Euro ödediği tespit edildi. Yurtdışından temin edilen ilaç için ecza deposu sahipleri ve bazı bürokratların işbirliği yaptığı, mevzuata aykırı işlemler olduğunu ve bunların müfettiş raporlarında yer almasına rağmen hâlâ herhangi bir işlem uygulanmadığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ise "sahte kanser ilacı" haberine ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Bakanlığın 2019'da soruşturma sürecini yürütüp savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, ayrıca Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu'nda yapılan değişikliklerin kalite kurallarını sıkılaştırmak amacıyla yapıldığını bildirdi.

Kurumun Türkiye'de ilaç alanında düzenleyici ve denetleyici yetkili otorite olduğuna işaret edilen açıklamada, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ilaçların ruhsatlandırılması, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinden sorumlu olup, ilaç alımı yapan bir kuruluş değildir." bilgisi paylaşıldı.

Bir ilacın TİTCK tarafından ruhsatlanması ile kullanıma sunulabileceği fakat bunun yanı sıra henüz ruhsatlandırılmayan ama sağlık hizmeti sunumu açısından ihtiyaç duyulan ilaçların temininin de bu konuda kanunla yetkilendirilmiş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacılar Birliği (TEB) tarafından hasta bazlı olarak yurt dışından yapıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu haberlerde "SGK ve TEB tarafından temin edilen kanser ilacı yerine ağrı kesicinin vatandaşlara ulaştırıldığı ve kurumumuzda da bu ilaçların test edilerek sahte ilaca orijinal denildiği" iddialarının yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, TİTCK laboratuvarlarının akredite edilmiş ulusal kontrol laboratuvarları statüsünde olduğu, analize konu numuneler ve şahit numunelerin saklandığı, ayrıca tüm cihazlarda gerçekleştirilen analizlere ait log kayıtları ve ham verilerin de akreditasyon gereklilikleri çerçevesinde tutulduğu aktarıldı.

"KOLLUK GÖZETİMİ ALTINDA NUMUNE TEMİN EDİLDİ"

Analiz için kurum laboratuvarına teslim edilen ilaçlar ile satın alınan ilaçların aynı ilaç olup olmadığı hususunun TİTCK'nın bilgisi ve yetkisi dahilinde bir konu olmadığı, haberde yer alan ilaç numunelerinin TİTCK'nın başlattığı incelemeye istinaden SGK tarafından resmi yazı ekinde kuruma iletildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SGK tarafından kurumumuza teslim edilen numunelerin analiz sonucunda orijinal olduğu tespit edilmiştir. Ancak soruşturma gereği kolluk gözetimi altında depodan yeni numuneler temin edilmiştir. Depodan kolluk gözetiminde temin edilen numunelerin analiz sonucunda bu numunelerin sahte olduğu tespit edilmiştir. Bu süreçte her türlü inceleme ve soruşturma Bakanlığımızca gerçekleştirilmiş olup adli makamlara da gerekli bildirimler yapılmıştır.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Haberlere konu ilacın sahtelerinin, SGK ve TEB'e satıldığı konusuyla ile ilgili olarak kurumumuz müfettişlerince yürütülen ve 17 Ekim 2019 tarihinde tamamlanan inceleme/soruşturma sonucunda; sahte ilaç ticareti yaptığı tespit edilen bazı firmalar ve ecza depoları hakkında 1262 sayılı kanunun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca konuyla ilgili satın alma yapan kuruluşların yetkili personeli hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

"İLACIN SAHTE ÇIKTIĞI KESİNLEŞTİ"

Türkiye'nin gündemine oturan sahte ilaç dosyasını açan Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel ise açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ağırel Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığı TİTCK açıklama yaptı ve sahte ilaçları doğruladı. Yazımda da belirttiğim sahte ilaçların ilk analizde gerçek çıktığını, ancak KOLLUK ZORU İLE ilaçların tekrar alınıp analiz yaptırıldığını ve ilacın sahte çıktığı kesinleşti…" ifadelerini kullandı.