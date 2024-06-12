Murat Ağırel'in evinin önünde arabasına zarar verdiler

Yayınlanma: 12.06.2024 - 16:50

Güncelleme: 12.06.2024 - 17:26

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin evin önünde bekleyerek rahatsız ettiği ve arabasına zarar verdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ağırel'in paylaştığı görüntülerde bazı kişilerin akşam saatlerinde kişisel aracına zarar verdiği görüldü.

'KAPININ ÖNÜNDE BEKLİYORLAR''

Şikayette bulunan Ağırel açıklamasında ''Hırsızlar, çeteler, mafyalar, uyuşturucu baronları,Sanal Bahis Baronları… Bu millete düşman kim var ise karşısındayım. Araştırırım, yazarım, anlatırım. Bu suç örgütlerinin güdümünde tehdit, baskı, yargı tehdidi, sosyal medya linci, tetikçi gazetecilerinin hepsine hodri meydan dedim. Yine diyorum. Şimdi evimin önündeler. Otoparkıma girip aracıma zarar veriyorlar. Evimi videoya çekiyorlar. Çöplerimi karıştırıyorlar. Ailemi takip edip kapının önünde bekliyorlar. Emniyet ve yargı sağ olsunlar ilgilendiler. Kişiler tespit edildi. Bahaneleri 'Çapkınlık için geldim ,yolumu kaybettim, komşuya bakıyordum' oldu. Oysa biri hariç ne için geldiklerini biliyorum. Benim sırtımı yaslayacağım evvela Halk sonra yargı var. Kayda Geçsin diye ekip arkadaşlarımın ortak kararı ile paylaşıyorum. Sadece uyarıyorum…'' ifadelerini kullandı.