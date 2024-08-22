Yazarımız Murat Ağırel’in 'Havala' kitabına suç duyurusu

Yayınlanma: 22.08.2024 - 11:03

Güncelleme: 22.08.2024 - 11:07

Gazetemiz yazarI Murat Ağırel’in Türkiye’de uyuşturucu ticareti ve kara para aklamayı konu alan kitabı Havala hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve kitabın toplatılması istendi. Ağırel, kitap hakkında şikayette bulunan kişinin, 2022 yılında Mersin Limanı’nda yapılan operasyonda konteynırında 258 kilo kokain ele geçirilen Alaa Ben Khadra’nın kardeşi Ahmed Ben Khadra olduğunu ve bu kişinin daha önce et kaçakçılığından yargılanıp beraat ettiği bilgisini paylaştı. Davanın kitabın düzenlenmesi için değil toplatılması ve satışının durdurulması için açıldığını aktaran Ağırel’e iftira ve hakaret dahil beş farklı suçlama yöneltildi. Ağırel’e yönelik suçlamada Ağırel için “Takipçi sayısını artırma ve gündemde kalma gayesiyle hareket eden sözde araştırma gazeteci” ifadeleri kullanıldı.

DAVAYI AÇAN KİŞİNİN AVUKATI ERSAN ŞEN

Ağırel, Havala'dan şikayetçi olan Ahmed Ben Khadra’nın avukatının Ersan Şen olduğunu ancak davanın Şen tarafından değil başka bir avukat tarafından açıldığını ifade ederek “Davayı açan kişi Ahmet Ekin ancak şikayetçi olan kişinin avukatı Ersan Şen. Davayı kendisi değil Mersin'deki bir avukatlık bürosu aracılığıyla açtı” diye konuştu.

YAYINEVİNDEN TEPKİ

Kitabı yayınlayan Kırmızı Kedi Yayınevi’nin kurucusu Haluk Hepkon da sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla Ağırel’e yönelik suçlamalara tepki göstererek yazarımıza destek verdi. Hepkon, paylaşımında “Kara parayla, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele eden bir kitabın, yani 'Havala'nın, toplatılmasını istemek Deniz Feneri sanıklarını, ayakkabı kutularında milyonlarca dolar saklayanları, suç makinası Galip Öztürk'ü, Sırp uyuşturucu baronlarını, depremde 35 kişinin ölümüne neden olan ev sahiplerini savunan Ersan Şen'e yakışıyor. Hiçbir şey yapamaz, o ayrı, ama böyle birinin 'kanaat önderi' olarak gösterilmesi Türkiye'nin ve bizim ayıbımızdır. Kırmızı Kedi bu ayıpla da mücadele edecek. Pabucun pahalı olduğunu göstereceğiz. Tekrar hodri meydan” ifadelerini kullandı.