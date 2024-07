Yazarımız Murat Ağırel’e ödül

Yayınlanma: 12.07.2024 - 11:45

Güncelleme: 12.07.2024 - 11:45

17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması İstasyon Meydanı’nda düzenlenen kortej ile başladı. Buluşma kapsamında yazarımız Murat Ağrıel, 'Eylem Şafak Aydın Ödülü'ne layık görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi desteği ile düzenlenen 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması Efes Selçuk’ta başladı. Açılışı renkli bir kortejle yapılan buluşmanın ilk gününde tiyatroya emek veren isimlere ödüllendirilirken Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağrıel, 'Eylem Şafak Aydın Ödülü'ne layık görüldü.

İstasyon Meydanı’nda sona eren kortejin ardından düzenlenen ödül törenine Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, Belediye başkan yardımcıları, Efes Selçuk Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Nihal Atay, tiyatro oyuncuları Tamer Levent, Orhan Aydın, Kültürlerarası Tiyatro Platformu Genel Başkanı Orçun Masatçı ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.

İZMİR KÜLTÜR SANATLA DAHA ÇOK ANILACAK

17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Anadolu’da bulunan 100 antik tiyatrodan birinin yer alması nedeniyle 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması’nın Efes Selçuk’ta düzenlenmesinin anlamlı olduğunu belirterek; “Emek veren herkesi kutluyorum. Bundan sonra İzmir tiyatroyla, kültürle ve sanatla daha çok anılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bunun için söz veriyoruz” dedi.

GENÇLERE İLHAM OLMAK EN BÜYÜK TEMENNİMİZ

Düzenlenen ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada Efes Selçuk’un 8600 yıllık tarihinde tiyatronun doğuşuna tanıklık eden bir kent olduğuna dikkat çeken Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “İlk şairi Kallinos’tan tutun da ilk düşünür Herakleitos’un kadar binlerce tiyatro oyununun sergilendiği, meclislerin tiyatro salonunda yapıldığı bir kenttir Efes Selçuk. O yüzden biz ilhamımızı geçmişimizden, doğamızdan ve insanımızdan alırız. Bu yüzden Efes Selçuk’ta yetişen her çocuk sanatla, kültürle, müzikle ve her şeyden önce ilhamını aldığı bu topraklarda ilham veren kentin çocukları olarak büyürler. Biz o yüzden Efes Selçuk’a İlham Veren Kent deriz. İlhamımız büyüktür. Buraya gelen herkese, kampa katılan bütün gençlere ilham vermesi de en büyük temennimizdir” diye konuştu. Türkiye Tiyatro Buluşması’nın bu yıl uluslararası bir nitelik taşıdığına dikkat çeken Sengel, “Sanat dostluktur. Sanat kardeşliktir. Aynı gökyüzü altında aynı denize bakıyorken barışı her daim savunacak olan bizler; sanatla, barışla, kardeşçe ve dostça geleceğe atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TİYATRO EMEKÇİLERİ, TİYATROYA GÖNÜL VERENLER ÖDÜLLERİYLE BULUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk Belediyesi ve Kültürlerarası Tiyatro Platformu iş birliğiyle düzenlenen Yenikapı Tiyatrosu’nun kurucusu olduğu Türkiye Tiyatro Buluşması’nın vazgeçilmezi ödül töreninde, bu sene 14 sanatçı ödülleriyle buluştu. Buluşmanın ilk günü kapsamında düzenlenen etkinlikler Kozmonot konseriyle sona erdi. 17. Uluslararası Türkiye Tiyatro Buluşması 14 Temmuz’a kadar söyleşiler, atölyeler ve tiyatro oyunlarıyla devam edecek.

Düzenlenen ödül töreninde

Emek Ödülü: Tamer Levent, Tomris Çetinel

Sencer Sağdıç Emek Ödülü: İzmir Atatürk Lisesi Tiyatro Topluluğu ve Mevzu Tiyatro Topluluğu

Çağdaş Aydın Direnç Ödülü: Tiyatro Gazetesi

Polen Ünlü Dayanışma Ödülü: Türkiye Gazeteciler Sendikası ve ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu

Nartan Kılıç Fotoğraf Ödülü Diego D’Attilio

Uluslararası Başarı Ödülü: Johannes Schaffer, Sofia Kapsourou

İzmir Ödülü: Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel

Eylem Şafak Aydın Ödülü: Murat Ağırel, İsmail Saymaz ve Kazım Kızıl