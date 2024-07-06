Gazeteciler kesilmiş videoyla hedef gösterildi: Murat Ağırel, Halk TV'deki o anların tam halini paylaştı

Yayınlanma: 06.07.2024 - 14:09

Güncelleme: 06.07.2024 - 14:27

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında bugün karşılaşacağı Hollanda ile tarihinde 15. kez rakip olacak.

Maçı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Turpin'in yardımcıları aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak.

KESİLMİŞ VİDEOYLA HEDEF GÖSTERİLDİLER

Hollanda maçına saatler kala, gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Şule Aydın, kesilmiş program kaydı üzerinden hedef alındı.

Troller, gazetecileri, Türkiye-Avusturya maçında Milli Takım'ın gollerine ve galibiyetine sevinmemekle suçladı, açıkça hedef gösterdi.

AĞIREL O ANLARIN TAM HALİNİ PAYLAŞTI

Cumhuriyet yazarı, gazeteci Murat Ağırel, trollerin paylaşımlarının ardından Halk TV'deki o anların tam halini paylaştı.

Ağırel paylaşımına şu notu düştü:

"Size gösterilen, gösterilmeye çalışılan yalanlara karşı dikkatli olun.

Dertleri Sinan Ateş Cinayeti. Programda da tüm ayrıntıları ve yalanları anlatıldı cinayetin.

Cinayet dosyası anlatılırken Milli Takımın muhteşem golü geldi. Ortaya konan gerçekler karşısında sinirlerinden tırnaklarını kemiren onursuzlar nasıl olurda bu ekibe çamur atarız demişler düşünmüşler taşınmışlar gole sevinmediğimiz yalanını hazırlamışlar ve servis etmişler.

Biraz onur diyeceğim ama katili ve tetikçisini aklamaya çalışanlarda onur olmaz değil mi?

Buyurun tam halini izleyin"

Size gösterilen,gösterilmeye çalışılan yalanlara karşı dikkatli olun.



Dertleri Sinan Ateş Cinayeti .Programda da tüm ayrıntıları ve yalanları anlatıldı cinayetin.



Cinayet dosyası anlatılırken Milli Takımın muhteşem golü geldi.Ortaya konan gerçekler karşısında sinirlerinden… pic.twitter.com/lafFchHqlJ — Murat AĞIREL (@muratagirel) July 6, 2024

ŞULE AYDIN'DAN TEPKİ

Ağırel'in ardından gazeteci Şule Aydın da kesilmiş videoya tepki göstererek, videonun uzun halini paylaştı.

Aydın, "Hem diliniz hem yüzünüz kösele olmuş, utanmazsınız ama işin gerçeği bu! Yayınladığınız bölümde konuşulan cinayeti sorgulayabilecek cesaretiniz olsun önce. Sizin haddinize değil bu masanın memleket sevgisini sorgulamak…" ifadelerini kullandı.