Murat Bardakçı'dan İsmet Özel'e: İftira atacaksın bari öğren

Yayınlanma: 17.07.2024 - 22:40

Güncelleme: 17.07.2024 - 22:40

Şair İsmet Özel'in Atatürk hakkında Sakarya Savaşı için kullandığı, "Mustafa Kemal karargaha kadar geldi fakat kolu sarılı olarak, 'Ben attan düştüm bana bir şey sormayın' dedi. Yani savaşı Türklerin kazanma ihtimali sıfır olduğu için Mustafa Kemal şöyle düşündü: 'Türkler kaybedeceği için bu benim başarsızlığım sayılacak ve siyasi kariyerim yaralanacak. Onun için ben bu sorumluluktan uzakta durayım' sözleri tepkiye neden olmuştu.

Murat Bardakçı'dan da o sözlere tepki geldi.

Bardakçı, "Geçenler de bir şair çıkmış, etrafında da bir sürü dalkavuk, 'Atatürk, Sakarya Savaşı'ndan kaçtı' diyor. Yahu serseri bunlar. 'İsmet Paşa, Ankara'ya gitmedi' diyor. İsmet Paşa 2 defa gidiyor. İftira atacaksın bari öğren" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK OSMANLI PAŞA'SIDIR"

Fatih Altaylı'nın aynı adlı Youtube kanalına konuk olan Bardakçı, Atatürk hakkında ayrıca şu bilgileri verdi

"Atatürk, Fransız generali değil, Osmanlı Paşa'sıdır.

Kız kardeşi'ne 'Kadın okumaz, ben senin için okuyorum, senin okumana ne gerek var?' diyor. O dönem için bu normal bir şey."