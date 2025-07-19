Murat Çalık'ın ablası canlı yayında fenalaştı... 'Feryadımı duyun! Aklımı kaybetmek üzereyim'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve sağlık durumu ağırlaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hâlâ tahliye edilmemesine yönelik tepkiler sürüyor.

Daha önce iki defa kanseri yenen Çalık, tutuklanmasının ardından sağlık durumunun yeniden ciddileşmesiyle 21 kilo kaybetti. Adli Tıp Kurumu, lenfoma şüphesiyle geçen gün ameliyat edilen ve sağlık durumu ağırlaşan Mehmet Murat Çalık'ın tetkiklerinin tekrar yapılmasına karar verdi.

"SADECE ADALET İSTİYORUZ"

İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Çalık'ın annesi Gülseren Çalık ile ablası Yeşim Koçhan'ın hastane önündeki bekleyişi ise, devam ediyor. Canlı yayına katılan ve "Sadece adalet istiyoruz" diye haykıran Çalık'ın ablası Yeşim Koçhan, hastane önünde fenalaşarak bayıldı.

"OĞLUMU KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Anne Gülseren Çalık da, gözyaşları içinde oğlunu kaybetmek istemediğini söyledi. 1999’da akut lösemi hastalığına yakalanıp bir sene boyunca tedavi gören oğlu için Gülseren Çalık, "Çaresizim. 99'u bir daha yaşamak istemiyorum, oğlumun ellerimden kayıp gitmesini istemiyorum. 21 kilo verdi, çocuğumun eriyip gitmesine dayanamıyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"AKLIMI KAYBETMEK ÜZEREYİM"

Adalet Bakanlığı'na seslenen Gülseren Çalık, "Feryadımı duyun! Aklımı kaybetmek üzereyim. Tansiyon hastasıyım, o tetkiklerin yeniden yapılmasının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Oğlumun özgür olmasını istiyorum. Bütün devlet büyüklerimden ricamdır, beni anlasınlar, söylediklerimi kaale alsınlar" dedi.