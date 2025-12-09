Murat Cemcir taburcu oldu

Evinde rahatsızlanmasının ardından 28 Kasım günü hastaneye kaldırılan ve iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumu netleşti. Durumu iyiye gittiği için normal servise alınan Cemcir'in dün akşam taburcu edildiği öğrenildi.
Cemcir, geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. 49 yaşındaki oyuncunun iç kanama geçirdiği öğrenilmişti.
Beş gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu, durumunun düzelmesi üzerine normal odaya alınmıştı.
Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, dün akşam taburcu oldu.