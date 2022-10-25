Murat Dağı’nda altın için 190 bin ağacın kesilmesi gündemde! Özkan Yalım: Tüm vatandaşlarımız ile bunun karşısında duracağız

25 Ekim 2022 Salı, 19:30

Uşak ve Kütahya arasında bulunan Murat Dağı’nda altın ayrıştırmak için açılması planlanan Anadolu Export firmasının maden ocağı faaliyeti yurttaşların tepkisi ve yargı kararı ile 2019 yılında iptal edilmişti. Söz konusu firma bu kez, kapasite artırımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlığa sundukları ÇED raporunda, şirket tarafından 2017 yılında kesileceğini belirttiği 2 bin 100 ağaç yerine bu kez 190 bin ağaç kesileceği bilgisinin yer aldığı bildirildi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, şirket yetkililerine çağrıda bulundu ve “Gelin Murat Dağı’nda altın madeni açmak istemekten vazgeçin. Çünkü, tüm vatandaşlarımız ile bunun karşısında duracağımızı özellikle size buradan belirtmek istiyorum” dedi.

Uşak ve Kütahya arasında bulunan Gediz Nehri’nin doğduğu yerde açılması planlanan altın ayrıştırma faaliyeti yapacak Anadolu Export firmasının maden ocağı; Kütahyalı, Uşaklı, Eskişehirli yurttaşların tepkisi ve meslek örgütleri, dernek temsilcilerinin yer aldığı 60 kişinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED iptal davasının açması sonucunda yargı kararı ile 2019 yılında faaliyeti durdurulmuştu.

Anadolu Export firması 2019 yılında ÇED dosyasında “2 bin 100 ağaç kesileceğini” aktarmasına karşın, 8 Ekim 2022 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu'na sunduğu raporda “190 binden fazla ağaç kesileceği” yönünde tahminini revize ettiği belirtildi.

Konuyu geçmişte TBMM’de birçok kez dile getirmiş olan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ANKA Haber Ajansı’nın sorusu üzerine bugün şu açıklamayı yaptı:

2017 ile 2019 yılları arasında Uşak ve Kütahya arasında bulunan Murat Dağı’mızı korumak adına önemli bir çalışma başlatmıştık. Biliyorsunuz 2019’da verilen ÇED raporunu iptal ettirdik. Çünkü altın madeni açtırılmak isteniyordu. Kimdi? Anadolu Export firması. Maalesef Anadolu Export firması yine düzgün durmuyor, tekrar harekete geçmiş.

“UYARIYORUZ BİZ BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ”

8 Ekim 2022 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu’na bir dosya sunmuş, tekrar Murat Dağı’mızda bir maden açmak istiyor ve açmak istediği bir maden şu şekilde: Altın, gümüş, kapasite arttırımı, kırma ve eleme tesisi kurmak için bu müracaatı yapmış. Ama biz buradan tekrardan uyarıyoruz Anadolu Export firmasını. Uşaklı vatandaşlarımız, Kütahyalı vatandaşlarımız tüm sivil toplum örgütleri ile birlikte ve çevre iller ile birlikte biz buna izin vermeyeceğiz. Onun için gelin bu sevdadan vazgeçin diyoruz. Bunun yanında bu başvuruda özellikle bu firmanın daha önceki 2017-2019 arasındaki almış olduğu heyet raporunda önemli itiraflarını da yakalamış bulunmaktayız. Bakın, diyordu ki o zaman; ‘2100 ağaç’ kesilecek bu maden açılırsa ama şimdi raporlarda gördük ki, gerçekleri itiraf ettiler. 190 bin ağacın kesileceğini itiraf ettiler.





Bunun yanında birinci dereceden deprem bölgesi olduğunu gözden kaçırdıklarını ve açılacak olan siyanür ocaklarında, siyanür depolarında çökmesi durumunda ekosistemin tamamen bozulacağını ve yüz binlerce insanın bundan etkileneceğini bu raporda itiraf ettiklerini görmüş bulunmaktayız. Ben buradan Anadolu Export firması yetkililerine sesleniyorum: gelin Murat Dağı’nda altın madeni açmak istemekten vazgeçin. Çünkü, tüm vatandaşlarımız ile bunun karşısında duracağımızı özellikle size buradan belirtmek istiyorum.

“YANİ SİYANÜRÜ BURADA DEĞİL, ÜLKEMİZİN BAŞKA BİR NOKTASINDA KULLANACAKLAR"

Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Sözcüsü Funda Öz Akcura ise ANKA Haber Ajansı'na konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: