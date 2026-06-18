Murat Karayalçın: CHP'nin bu süreçten çıkmasının yolu kurultaydır

CHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, Manşet Televizyona ’da Gülşah Atılgan ve Barış Hacısalihoğlu'nun sunduğu programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP’de devam eden mutlak butlan ve kurultay tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karayalçın, partinin çok kritik bir süreçten geçtiğini ifade etti. Karayalçın, "Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık tarihinin en zor günlerinden birini yaşıyor. Bu süreçten çıkışın yolu kurultaydır" dedi.

Partide arınması gereken konular varsa bunların da ele alınabileceğini belirten Karayalçın, kurultayın ertelenmesi için bir gerekçe bulunmadığını savundu.

Kurultayın yalnızca bir seçim süreci olmadığını vurgulayan Karayalçın, CHP’nin birlik ve bütünlüğünü yeniden sağlayabilmesi için delegelerin iradesine başvurulması gerektiğini söyledi. Partiye yönelik bir “tuzak kurulduğunu” öne süren Karayalçın, bu süreçten ancak kurultay kararıyla çıkılabileceğini dile getirdi.

"BÜTÜN KURULTAYIN CEZALANDIRILMASI DOĞRU DEĞİL"

Mutlak butlan tartışmalarına da değinen Karayalçın, kararın CHP’yi bölmeye yönelik sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Kurultay sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddialarının yargı tarafından araştırılması gerektiğini belirten Karayalçın, suç işleyen kişiler varsa bunların tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini söyledi. “Suçlu kişiler bulunmadan bütün kurultayın cezalandırılması doğru değildir” diyen Karayalçın, yaşananları “pire için yorgan yakmak” benzetmesiyle değerlendirdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin soruları da yanıtlayan Karayalçın, kamuoyuna açıklanan bilgiler doğrultusunda ortaya konulan suçlamaların yeterince net olmadığını ifade etti. İmamoğlu’nun hem Beylikdüzü hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemlerinde başarılı çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Karayalçın, halktan önemli destek gördüğünü belirtti.

CHP GENEL MERKEZİ'NDEKİ POLİS MÜDAHALESİNE TEPKİ

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan polis müdahalesine ilişkin de konuşan Karayalçın, görüntüleri büyük üzüntüyle izlediğini belirtti. Parti binasına yönelik müdahaleyi demokrasi açısından önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiren Karayalçın, yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.

"ÖNCELİK MEVCUT PARTİ YAPISINI KORUMAK"

CHP içinde zaman zaman gündeme gelen yeni parti kurulması tartışmalarına da değinen Karayalçın, önceliğin mevcut parti yapısını korumak olması gerektiğini ifade etti. CHP’nin sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Karayalçın, yalnızca olağanüstü koşulların ortaya çıkması halinde farklı seçeneklerin değerlendirilebileceğini belirtti.

Eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönü’yü özlediğini dile getiren Karayalçın, geçmiş yıllardaki siyasi nezaket ortamının günümüzde büyük ölçüde ortadan kalktığını söyledi. Farklı siyasi görüşlerden liderlerin birbirleriyle daha güçlü diyalog kurabildiğini hatırlatan Karayalçın, bugünkü siyasi atmosferin kutuplaşmayı artırdığını ifade etti.

MANSUR YAVAŞ’A DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çalışmalarını da değerlendiren Karayalçın, sosyal belediyecilik anlayışının Ankaralılar tarafından desteklendiğini söyledi. Yavaş’ın özellikle ekonomik sıkıntıların arttığı dönemde sosyal destek politikalarına ağırlık verdiğini belirten Karayalçın, bunun seçim sonuçlarına da yansıdığını ifade etti.