Murat Kurum açıkladı: İstanbul'da kaç binada hasar tespit yapıldı?

Yayınlanma: 01.05.2025 - 20:14

Güncelleme: 01.05.2025 - 20:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki 6,2'lik depremin ardından hasar tespit çalışmasındaki son durumu açıkladı.

4 BİN 295 BİNA AZ HASARLI

Bakan Kurum, "36 bin binada 425 bin bağımsız bölümün bugün itibariyle hasar tespiti yapılmıştır. Bunlardan 27 bin 697 binanın hasarsız olduğunu 4 bin 295 binamızın da az hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık" dedi.