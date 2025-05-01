Murat Kurum açıkladı: İstanbul'da kaç binada hasar tespit yapıldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki hasar tespit çalışmaları hakkında son durumu açıkladı.

Murat Kurum açıkladı: İstanbul'da kaç binada hasar tespit yapıldı?
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İHA
Yayınlanma: 01.05.2025 - 20:14

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki 6,2'lik depremin ardından hasar tespit çalışmasındaki son durumu açıkladı.

4 BİN 295 BİNA AZ HASARLI

Bakan Kurum, "36 bin binada 425 bin bağımsız bölümün bugün itibariyle hasar tespiti yapılmıştır. Bunlardan 27 bin 697 binanın hasarsız olduğunu 4 bin 295 binamızın da az hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık" dedi.


Etiketler: #açıkladı #Murat Kurum #son durumu

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