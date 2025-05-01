Murat Kurum açıkladı: İstanbul'da kaç binada hasar tespit yapıldı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki hasar tespit çalışmaları hakkında son durumu açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki 6,2'lik depremin ardından hasar tespit çalışmasındaki son durumu açıkladı.
4 BİN 295 BİNA AZ HASARLI
Bakan Kurum, "36 bin binada 425 bin bağımsız bölümün bugün itibariyle hasar tespiti yapılmıştır. Bunlardan 27 bin 697 binanın hasarsız olduğunu 4 bin 295 binamızın da az hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık" dedi.
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