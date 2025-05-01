Son Dakika... İktidarda 'Kanal istanbul' çatlağı! Kurum reddetti, Uraloğlu 'yapacağız' dedi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 12:20

Güncelleme: 01.05.2025 - 12:53

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi "Karakurt" Tanıtım ve Araç Dağıtım Töreni'ne katıldı. Uraloğlu, kendisine yöneltilen soru üzerine "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız" açıklamasını yaptı. Uraloğlu, "Çok net bir irademiz var, biz Kanal İstanbul’u yapacağız. Bunu ne zaman yapmalıyız, bu konuyu istişare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KURUM 'GÜNDEMİMİZDE DEĞİL' DEMİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde Kanal İstanbul ile ilgili konuşmuştu.

Kanal İstanbul'la ilgili soruya Kurum, "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak ve konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası, milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefetin iyice bilmesini tekrar ifade ediyorum" yanıtını vermişti.

Bölgede yapılan konutların Kanal İstanbul ile hiçbir bağlantısının olmadığını iddia eden Kurum, şunları kaydetmişti:

"O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz, milletimize sosyal konut yapılacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralar çekildi. Alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de tutmaya devam edeceğiz. 44 bin konutun inşası İstanbul'da, Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından alakası yoktur."

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRDİ

Cumhuriyet Kurum'un açıklamasını bugün sayfalarına taşıdı. Haberde Kurum’un açıklamalarına “Aklımızla mı oynuyor” sözleriyle tepki gösteren şehir plancısı Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu'nun şu sözleri yer aldı: “İktidarın konuya ilişkin ısrarı, inadı ve girişimleri ortadayken inşaatların yürüdüğü, buna karşı çıkanların hedef yapıldığı, yatırım planlamalarında her yıl Kanal İstanbul için bütçe ayrıldığı bir ortamda, nasıl gündemimizde yok deniyor”.

Giritlioğlu, “İktidar 2002’den beri bir tane bile sosyal konut yapmadı. Çünkü sosyal konut, dar gelirli, dezavantajlı gruplara kamunun mülkiyetinde olup, kamu eliyle kiralanan konutlardır” diye konuştu.