Murat Kurum kimdir, nereli, kaç yaşında? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kimdir?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 14:09

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 14:09

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Kurum hakkında merak edilenler...

MURAT KURUM KİMDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1976 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Mimar Kemal Lisesi’nin ardından 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2017 yılında Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisansı’nı tamamladı.

1999-2005 yıllarında inşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel sektör kuruluşlarında çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda uzman olarak görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevine geldi.

2009 yılından 2018 yılı Temmuz ayına kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

ÖZEL YAŞAMI

Yeni kabinenin ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, evli ve üç çocuk babasıdır.

MURAT KURUM NE ZAMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI OLDU?

Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak göreve 2018 yılında atandı.