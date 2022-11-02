Murat Kurum: Orta gelirliye yönelik sosyal konut projesini bu ay açıklamayı hedefliyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin devamına ilişkin olarak, "Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz" dedi.

DHA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 17:08
Murat Kurum: Orta gelirliye yönelik sosyal konut projesini bu ay açıklamayı hedefliyoruz
Abone Ol google-news

Bakan Kurum, TBMM'de AK Parti grup toplantısı ardından basın mensuplarına, sosyal konut projesinin devamına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Alt gelir grubuna yaptık, emekliye, gazilere, şehit ailelerine gençlere. Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz. 

  • İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20’si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz.

  • Düşük peşinat, uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız, projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz. 

Bakan Murat Kurum Murat Kurum sosyal konut Sosyal Konut projesi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler