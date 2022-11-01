Bakan Murat Kurum'dan sosyal konut açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "1.5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324" dedi. Böylece 2 milyon 864 bin 676 kişinin başvurusu geçersiz sayılmış oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İşyerim Projesi’ne 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru olduğunu bildirdi.
Bakan Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Projeye milletin güvendiğini ve inandığını belirten Kurum, “1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan” bilgisini verdi.
Böylece 2 milyon 864 bin 676 kişinin başvurusu geçersiz sayılmış oldu.
‘2 YIL İÇİNDE 250 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ’
Kurum, başvuru süreci devam ederken ilk temellerin geçen hafta atıldığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: “17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz. Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız”
İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı!— Murat KURUM (@murat_kurum) November 1, 2022
1.5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 MİLYON 135 BİN 324!
Projemize en çok da GENÇLERİMİZ ilgi gösterdi. 2 MİLYON 30 BİN 277 gencimizin başvurusu var.
En çok başvuru ise İstanbul’dan.
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