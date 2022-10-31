TOKİ sosyal konut projesinde başvurular için son gün! İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ sosyal konut projesi için başvuru süresi bugün son buluyor. Arsa ve iş yerleri başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek, konut kuraları ise bu hafta çekilecek. İşte projelere dair tüm ayrıntılar...

Sosyal konut projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak.

Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacak.

Başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli yurttaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek.