Murat Kurum'u protesto etmişlerdi... Kentsel dönüşüm mağdurları TRT ekibini kovdu!

İstanbul Başakşehir’de kentsel dönüşüm mağduru Şahintepelilerin AKP İstanbul adayı Murat Kurum’u protesto etmesinin ardından mahalleye ekip gönderen TRT Şahintepe’den kovuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 18:41
Murat Kurum'u protesto etmişlerdi... Kentsel dönüşüm mağdurları TRT ekibini kovdu!
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AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, geçen günlerde Başakşehir’de katıldığı bir program sırasında; Şahintepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümde haklarının verilmediğini iddia eden yurttaşların protestosu ile karşılaştı.

Belgeselci Hakan Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TRT ekibinin Şahintepe’den kovulduğunu söyledi.

Tosun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şahintepelilerin Murat Kurum’u protesto etmesinin ardından mahalleye ekip gönderen TRT, mahalleli tarafından “yalan haberlerinize izin vermeyeceğiz” diyerek mahalleden çıkarıldı.”


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