Murat Kurum'u protesto etmişlerdi... Kentsel dönüşüm mağdurları TRT ekibini kovdu!

Yayınlanma: 05.03.2024 - 18:41

Güncelleme: 05.03.2024 - 18:41

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, geçen günlerde Başakşehir’de katıldığı bir program sırasında; Şahintepe Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümde haklarının verilmediğini iddia eden yurttaşların protestosu ile karşılaştı.

Belgeselci Hakan Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TRT ekibinin Şahintepe’den kovulduğunu söyledi.

Tosun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Şahintepelilerin Murat Kurum’u protesto etmesinin ardından mahalleye ekip gönderen TRT, mahalleli tarafından “yalan haberlerinize izin vermeyeceğiz” diyerek mahalleden çıkarıldı.”