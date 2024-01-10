Murat Kurum'un adaylığının ardından İstanbul'da ilk anket: Kararsızlar dikkat çekti
AKP'nin Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Murat Kurum'u aday olarak çıkarmasının ardından İstanbul için ilk yerel seçim anketi de geldi. DEM ve İYİ Parti'nin 'isimsiz' adaylarının da bulunduğu tabloda İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı yüzde 6'yı bulurken kararsızların oranı dikkat çekti.
Mart ayında gerçekleştirilecek yerel seçimde sonucu en çok merak edilen il olan İstanbul'da AKP, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u çıkardı.
Bu gelişme üzerine İstanbul'da rekabet yoğunlaşırken araştırma şirketlerinden ilk anketler de gelmeye başladı.
ÜÇ PARTİNİN ADAYLARI İSİMSİZ OLARAK YER ALDI
Yöneylem Araştırma, 7-9 Ocak aralığında İBB adayları için gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Sonuçlarda adaylığı netleşen Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yanı sıra İYİ Parti, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi'nin adayları ile diğer partilerinin adayları isimsiz olarak yer aldı.
FARK YÜZDE 6'NIN ÜZERİNDE
Ankete katılan seçmenlerin yüzde 39,1'i oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini ifade etti. Böylelikle İmamoğlu tüm adaylar arasında birinci sırada yer aldı.
İmamoğlu'nun en yakın rakibi Murat Kurum ise katılımcıların yüzde 32,9'unun tercihi oldu. Bu tabloya göre İmamoğlu ile Kurum arasında yüzde 6,2'lik fark oluştu.
KARARSIZLAR 9,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Diğer partilerin adaylarıyla birlikte kararsız seçmenin de oyu seçim sonuçlarını önemli oranda belirleyecek. Ankete katılanların yüzde 9,7'si kararsız olduğunu belirtti.
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