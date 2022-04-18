Murat Kurum’un park ihalesi savunmasına CHP'den tepki: Sanırsınız uzay üssü

18 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi projesi ihalesinin neden 21/b (pazarlık usulü) ile yapıldığını açıkladı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, millet bahçesi ihalesini Meclis gündemine taşımıştı.

"BUNUN NESİ ÖZEL"

Taşcıer, ihalenin neden pazarlık usulü ile yapıldığını sormuştu. Önergeye yanıt veren Kurum, “Millet bahçesi işi, mimari tasarım ve teknik özellikleri itibarıyla pazarlık usulü uygulanabilecek hallerden olan ‘yapım tekniği açısından özellik arz eden hal’ hükmüne tabi olduğundan pazarlık usulü ile yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Yanıtı değerlendiren CHP’li Taşcıer, “21/b maddesi doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmedik durumlar, yapım tekniği açısından özellik arz eden haller oluştuğunda uygulanabiliyor” dedi. Taşcıer, şunları kaydetti:

“Millet bahçesi işi yapım tekniği açısından özellik arz ediyormuş. Sanırsınız nükleer santral ya da uzay üssü yapıyorlar. Alt tarafı park. Bir park yapmanın nesi yapım tekniği bakımından özellik arz ediyor? Yandaşa kaynak aktarmayı kılıfa soktuk diyorlar yani. Tam bir soygun düzeni.”

