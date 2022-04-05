Çevrecilerden Akyaka çevre yolu projesine suç duyurusu

05 Nisan 2022 Salı, 16:02

Muğla Valiliği internet sitesinde 11 Aralık 2021 tarihinde, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik ve AKP’li Ula Belediye Başkanı Özay Türkler’in, Muğla’nın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi’nde yapılması planlanan bir çevre yolu güzergahı üzerinde inceleme gezisi yaptıkları haberi yer almıştı.

Çevre yolu projesinin yapılacağı bölgenin 'Kesin Korunacak Hassas Alan' statüsünde olduğunu, projenin geçeceği orman alanlarında yangın tehlikesi ve çevre kirliliğinin artacağını belirten ve şubat ayında Tarım ve Orman Bakanlığı’na CİMER üzerinden şikâyet dilekçesi gönderen MUÇEP üyeleri, bu kez de Muğla Valiliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Muğla Adliyesi önünde basın açıklaması yapan MUÇEP Gökova Meclisi Temsilcisi Serdar Denktaş, şöyle konuştu:

"Doğal varlıklarının zenginliği ile her köşesi ayrı bir cennet parçası olan Muğla, ülkemizin her yerinde olduğu gibi çok büyük bir eko kırım ile karşı karşıya. Ormanlarımız, zeytinliklerimiz, doğal sit alanlarımız, sulak alanlarımız, kıyılarımız maden, enerji, turizm yatırımcılarına rantlar sağlamak adına yasalar ve anayasa açıkça ihlal edilerek sermaye sahiplerine peşkeş çekiliyor. Üzülerek eklemek durumundayız ki, görevi yasaları uygulamak ve tabiat varlıklarımızı korumak olan devlet kurumları aldıkları kararlarla bu yıkımın birer aktörü haline gelmektedirler. ÇED gerektiren proje başvuruları ‘ÇED gerekli değildir’ kararları ile hızlıca aşılarak doğayı tahrip eden projeler hızla uygulamaya alınmaktadır.”

"YÜZLERCE AĞAÇ KESİLEREK EKOSİSTEM TAHRİP EDİLDİ"

Denktaş, proje kapsamında orman alanında yüzlerce ağacın kesildiğini ve ekosistemin tahrip edildiğini belirterek şunları söyledi:

"Valiliğin web sitesinden duyurduğu ve uygulamaya aldığı bu proje kapsamında Akyaka’nın sınırında, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde, Kesin Korunacak Hassas Alan statüsündeki orman alanında yüzlerce ağaç kesilerek ekosistem tahrip edilmiştir. Muğla Çevre Platformu üyelerinin verdikleri dilekçelere Ula Belediyesi ve Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi’nden alınan cevaplardan bu proje için gerekli izinlerin alınmadığı, projenin hiçbir yasal dayanağı olmadığı ortaya çıkmıştır. Alınan tek izin, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne Valilik tarafından çevre yolu çalışmasının yapıldığı güzergâh için verilen orman yolu bakımı iznidir. Bu izne dayanılarak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman alanında 20 metre genişliğinde yaklaşık 2 km uzunluğunda bir yol açılmıştır."

"YOLUN GEÇTİĞİ GÜZERGAHTA YENİ RANT ALANLARI OLUŞTURULACAK"

Muğla Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün hiçbir yasal onay almadan bu projeyi hayata geçirmek için kendilerini yetkili gördüklerini söyleyen Denktaş, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Görünen odur ki orman içinden açılan yol bununla da sınırlı kalmayacak ve devamında Akyaka’dan Bodrum’a kadar uzanan alanda bir otoyol inşa edilecek, yüzbinlerce ağaç kesilecek, yolun geçtiği güzergahta yeni rant alanları oluşturulacaktır. Ormanların ve doğanın korunmasından birinci derecede sorumlu iki kurum ne özel çevre koruma bölgesi ne de hassas koruma alanı demeden, bizzat kendileri bu eko kırıma ortak olmuşlardır. Açıkça görev suçu işlemişlerdir.

"MUĞLA SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Muğla’nın doğa koruma alanlarının yok edilmesine karşı mücadele etmek üzere Muğla’nın tüm ilçelerinden katılımla oluşturulan Muğla Çevre Platformu’nun bileşenleri ve yurttaşlar olarak bugün bu suça seyirci kalmayacağımızı göstermek üzere sorumluları hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuyoruz. Muğla Valiliği’nin, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün ve tüm diğer kamu kurumlarının bilmesini isteriz ki, Muğla sahipsiz değildir. Muğlalı yurttaşlar olarak ortak yaşam alanlarımızı korumak için anayasanın ve yasaların bizlere verdiği hakları sonuna kadar kullanarak her türlü meşru mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."