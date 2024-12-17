Murat Nehri buz tuttu
Ağrı'da dondurucu soğuklar, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentte eksi 20 dereceye kadar varan soğuk hava nedeniyle Murat Nehri buz tuttu.
Kışın en sert hissedildiği kentlerden biri olan Ağrı'da akşam saatlerinde termometreler eksi 20 dereceyi gösterdi. Kenttte, eksi 15'e düşen soğuk hava etkisiyle Murat Nehri buz tuttu.
Nehri'nde oluşan buz kütlelerinin suyun yüzeyinde hareket etmesiyle ortaya güzel görüntüler çıktı.
Dondurucu soğukların işlerini de olumsuz etkilediğini söyleyen çarşı esnafından Vedat Yıldız, “Bu yıl diğer yıllara göre yağış az, soğuk maalesef hayatı çok olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde eksi 20 dereceye varan soğuklar oluyor. Bu durum ister istemez bizim işlerimize de yansıyor. İnsanlar dışarı çıkıp rahatça alışveriş yapamıyor. Havalar soğuk yollar kaygan, yani bu şekilde bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor. Havalar, soğuk olduğundan dolayı buzlanma sorunları yaşıyoruz. Sabah işe gelirken zorlanıyor maalesef araçlarımız, kayabiliyor" şeklinde konuştu.
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