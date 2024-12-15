'Soğuktan öleceğim' diyerek yardım istemişti... İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Valiliği'nden ölü bulunan Adnan Kale'ye ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 15.12.2024 - 12:11

Güncelleme: 15.12.2024 - 12:11

İzmir’in Buca ilçesinde, dün bir vatandaş tarafından görüntülenen ve yardım isterken "Engelliyim ve gidecek yerim yok. Ağabeyim doktor" diyen ve sokakta yaşayan 58 yaşındaki Adnan Kale, sabah saatlerinde ölü bulunmuştu.

Kale’nin ölümün ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.



İzmir Byükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz 19.11.2023 tarihinde de yapılan ihbar üzerine engelli vatandaşımızın bulunduğu noktaya gitmiş, kişi Büyükşehir’e bağlı Müyesser Tufan Geçici Erkek Konukevi’ne getirilmiş, engelli olması ve kendisine en uygun hizmet alabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Birimi ile iletişime geçilerek 2022/06 numaralı genelge kapsamında 27.11.2023 tarihinde TOREN Engelli Bakım Merkezi’ne yerleştirilmesi sağlanmıştır.

Engelli vatandaşımız daha sonra alkol bağımlılığı nedeniyle kurumdan kendi isteğiyle ayrılmış, dün sosyal medyada geçen haber dışında herhangi bir ihbara konu olmamıştır. 14.12.2024 tarihinde belirtilen adrese gidilmiş fakat vatandaşın vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevimiz an itibariyle evsiz 72 vatandaşımıza hizmet sağlamaya devam etmektedir.”

"DEFALARCA HUZUREVİNE YERLEŞTİRİLDİ"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında "'Engelliyim gidecek yerim yok' diyen adam ölü bulundu" haberlerinin yayımlandığı hatırlatıldı. Haberlere konu olan 58 yaşındaki Adnan Kale'nin bedensel engelli olduğunun ve kısmi engelli sağlık raporu bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kale, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde ve kısmi olarak bakıma muhtaç olması nedeniyle 2018 yılından itibaren çeşitli defalarca huzurevine yerleştirilmiş, yine Valilik onayıyla İzmir'de özel bir bakım merkezinde kalırken daha öncekilerde olduğu üzere kendi isteğiyle özel bakım merkezinden ayrılmıştır. Adnan Kale hakkında Buca Güven Mahallesi'nde sokakta yaşamaya başladığıyla ilgili ihbarlar alınması üzerine yeniden takibi yapılmış, sosyal inceleme raporları düzenlenmiştir. Kale, huzurevinde kalmayı reddetmiş, görevli ekiplere Güven Mahallesi Muhtarı ve kolluk kuvvetlerine huzurevine gitmek istemediğini müteaddit defalar belirtmiştir."