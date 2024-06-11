Murat Nehri'nde kaybolan Burak 5 gündür aranıyor

Elazığ'da sıcak havadan bunalıp, girdiği Murat Nehri'nde kaybolan Burak Süner'i (14) arama çalışmaları 5'inci gününde 294 personel ile devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 18:20
Murat Nehri'nde kaybolan Burak 5 gündür aranıyor
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Palu ilçesinde 7 Haziran'da akşam saatlerinde Burak Süner ile arkadaşları sıcak havadan bunalarak Murat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Süner, gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 294 personel, 6 arama botu, 2 dron, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı ve 42 araçla Süner'in bulunması için yapılan çalışmalar, 5'inci gününde de sürüyor.

Şu ana kadar Süner'e ait herhangi bir iz bulunamadı. 


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