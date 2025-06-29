Murat Ongun iktidar yanlısı gazeteleri paylaştı: 'AB Türkiye Delegasyonu bile şaştı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun X hesabından bir paylaşım yaptı.

Ongun paylaşımında, iktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak, Akşam ve Türkiye gazetesinin manşetlerine yer verdi.

Ongun, "'60 milyon avro metro kredisi buhar oldu' diye yalan haber yaptılar. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu bile şaştı bu kadar büyük yalana" ifadelerini kullandı.

"HERHANGİ BİR MALİ KATKISI BULUNMAMAKTADIR"

Ongun, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun yaptığı açıklamaya da paylaşımında yer verdi:

"AB fonlarının kötüye kullanıldığına dair iddialar tamamen asılsız ve gerçeğe aykırıdır. Haberde iddia edilenin aksine, Avrupa Birliği'nin haberlerde bahsi geçen metro projesine ne 60 milyon Avro ne de daha küçük miktarlarda herhangi bir mali katkısı bulunmamaktadır."



