İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sanırım bu ayaklar uğurlu geldi

Yayınlanma: 06.08.2024 - 22:21

Güncelleme: 06.08.2024 - 22:21

Türkiyenin 2036 Olimpiyatlarına evsahipliği yapması için lobi faaliyetlerinin yürütüleceği Moda Müzesi olarak bilinen İstanbul Evi’ndeki son çalışmaları gözden geçiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP heyetinin ziyaretinin uğurlu geldiğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Evinin bahçesinden yaptığı canlı yayında hazırlıkları aktarırken, daha sonra kendisiyle birlikte son denetlemeye katılan CHP Başkanı Özgür Özel'in yanına geldi ve canlı yayınını burada sürdürdü:

“Bir gün sonra sürprizlerle dolu çünkü malumunuz bu sabah Milli takım bize çok güzel bir sevinç yaşattı ve o sevinçle birlikte perşembenin netleşen programını yarın tekrar paylaşacağız. Tekrar bize güç kattınız ve özellikle bize burada inanılmaz moral verdiniz. Umuyorum yarın ve öbür gün de güçlü bir birliktelikle hem İstanbul Evi'nin keyfini çıkaracağız. Sanırım bu ayaklar uğurlu geldi tarifi üzerinden, umarız ki Milli takımımıza da bir final maçının müjdesini buradan bütün milletimizle paylaşıyor oluruz."

2036'da İstanbul’un Olimpiyatlara evsahipliği yapma arzusunu vurgulayan İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunlarının da buna hazırlık teşkil edeceğini belirtti.