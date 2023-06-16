Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile görüştü

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştükten bir gün sonra genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 11:57
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan sonra Kaftancıoğlu ile görüştü
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba günü Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. 

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede İmamoğlu, değişim talebini yineledi, Kılıçdaroğlu da olumlu yanıt verdi. İmamoğlu, kritik görüşme sonrası yaptığı ilk açıklamada "Güzel olacak her şey" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN SONRA KAFTANCIOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Son olarak Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, İmamoğlu görüşmesinden bir gün sonra CHP Genel Başkanı, genel merkezde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. 

Perşembe akşamı gerçekleşen görüşmede, değişim tartışması ve kurultay süreci ele alındı.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye dair herhangi bir duyuru ya da içerik paylaşımı da olmadı.

Görüşmenin İmamoğlu görüşmesi ve tüm danışmanların görevden alınmasından hemen sonra gerçekleşmesi de dikkat çekti.


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