Murat Ongun’dan TRT’ye ‘İmamoğlu’ tepkisi: ‘Parasıyla dahi yayınlamıyor’

Yayınlanma: 25.01.2024 - 22:06

Güncelleme: 25.01.2024 - 22:06

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un kamu medyasında çıkan haberlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan tepki geldi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Ongun şu ifadeleri kullandı:

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, TRT’de 5 yıldır şöyle bir anı bile olmadı. Dahası da var. TRT’nin tüm kanalları, İBB reklamlarını parasıyla dahi yayınlamıyor. İstanbullular bu adaletsizliğe bir kez daha DUR diyecek.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, TRT’de 5 yıldır şöyle bir anı bile olmadı. Dahası da var. TRT’nin tüm kanalları, İBB reklamlarını parasıyla dahi yayınlamıyor. İstanbullular bu adaletsizliğe bir kez daha DUR diyecek. pic.twitter.com/5XWTNXL1xM — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 25, 2024

Öte yandan AKP’nin İBB Başkan adayı Murat Kurum’un Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul için vaatlerini sıraladığı konuşması onlarca kanal tarafından canlı verildi.

Kurum'un açıklamalarını; Habertürk, CNN Türk, TRT Haber, A Haber, Ülke TV, Tvnet, NTV, Haber Global, Kanal 24, tv100, TGRT Haber ve KRT'nin aynı anda canlı yayınladı.

“TRT’DE İMAMOĞLU’NUN TEK BİR HABERİ VAR MI?”

İmamoğlu sık sık devlet kurumu olan TRT’nin kendisine yer vermemesini eleştiriyor. İmamoğlu "Devletin kurumlarının tek örneğini vereyim size. Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin 20 milyonluk şehrinin Belediye Başkanı. Dönün bakalım, 5 yıl içerisinde TRT, TRT… Diğerlerini bırakın. TRT'de, Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek haberi var mı? İsmi bir tane bir yerde geçmiş mi? Ama benim aleyhime yayın yapıp, benim aleyhime soru sordukları, İstanbul'un bir kısım ilçe belediyelerinin bile en az 50 tane, 100 tane yayınını bulursunuz. Bakın, kul hakkı yemek böyle bir şeydir. TRT'nin parası, Anadolu Ajansı'nın parası, oradaki maaşlar, bu ülkenin 86 milyon insanının cebinden çıkan parayla ödeniyor. Ve kul hakkı yiyorlar. Hani bizim insanımız bu tür kul hakkı yiyenlere biraz beddua eder. Ben etmiyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.