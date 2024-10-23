Muratpaşa Belediye Başkanı'ndan '21 Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet'

Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:17

Güncelleme: 23.10.2024 - 11:17

Daha önce “Lavinya’nın Aşkla İmtihanı” adlı öykü kitabıyla edebiyat dünyasına adımını atan Uysal, bu sefer okuyucuların karşısına siyasi analiz ve inceleme kitabı “21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet” ile çıktı.

KİTABIN ODAĞINDA NELER VAR?

Türkiye’nin kurucu değerlerinin geleceğe nasıl taşıması gerektiğini ele aldığı kitabıyla Uysal, cumhuriyetin tarihini ve geleceğini titizlikle analiz ederken Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci liderliğini ve cumhuriyetin kuruluş felsefesini dijital çağın gereksinimlerine uyarlayarak anlatıyor. Türkiye’nin ekonomik, sosyal, siyasi geleceği için önemli öneriler sunarken, genç nesillerin Cumhuriyet değerlerine nasıl sahip çıkacağını güçlü bir şekilde ele alıyor.

Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen kitap tanıtım ve imza gününe katılım yoğun oldu.

“SORUMLULUK HİSSETTİĞİM İÇİN BU KİTABI YAZDIM”

Kitabını imzalamadan önce bir konuşma yapan Uysal, kendisini kitabını yazmaya iten nedenleri şu sözlerle anlattı:

“Bu kitabı yazdım çünkü büyük bir ihtiyaç gördüm. Çünkü toplumumuz ayrışıyor, umutsuzlaşıyor, insanları bir arada tutacak değerler, kavramlar, kurumlar yıpranıyor. İnanların tasada ve kıvançta birlikte ayakta kalması, bu yapını ayakta kalmasının önkoşulu. Dolayısıyla bu değerleri kavramları hatırlamakta fayda var. Yaşadıklarımızı hatırlamak bir nostalji duygusu ile, neler başardık demek için değil, neler yapmakla mükellef olduğumuzu, ne gibi tedbirler almamız gerektiğini kavramak için bunları konuşmaya ihtiyacımız var.

O yüzden yazma gereği duydum, sorumluluk hissettim. Bu vatanı seven, bu vatanın alternatifsiz tek vatanımız olduğunu kavrayan, bu vatan için kaygılanan tüm insanların sorumluluğu ile bu fikirleri bir araya getirmek ve bu fikirlerin ekseninde insanlarımızla iletişebilmek için bu kitap ortaya çıktı.” dedi.

Kitabının merkezine ekonomiyi aldığını belirten Uysal, Osmanlı İmparatorluğu’ndan, günümüze kadar başvurulan iktisadi kalkınma yöntemlerini analiz ederek, geleceğe projeksiyon tutan bir yol izlediğini anlattı.

“İP KOPMUŞ, ŞİRAZE KAYMIŞ”

Uysal, Türkiye’nin ekonomik güncel görünümü hakkında konuşurken, Çin’in toprağının Türkiye’nin 13 katı, nüfusunun ise Türkiye’nin 17 katı olduğunu hatırlatarak, Çin’in 180 milyar dış ticaret fazlası verirken, Türkiye’nin 106 milyar dış ticaret açığı verdiğine dikkat çekti. Göç sorununa değinen Uysal, Türkiye’nin ulusal egemenlik , iade, deport haklarını kullanmadığını ileri sürerek, 2050’ye kadar iklim göçü yapacak tüm sahra altı ülkelerle vize anlaşması yapıldığına işaret etti, “ip kopmuş, şiraze kaymış” ifadelerini kullandı.

“YAPAY GÜNDEMLERE SAVRULMAYALIM, BİRLİK VE BERABERLİĞE ODAKLANALIM”

Gelişmiş ekonomilerin gelecekte yapay zeka ve robotik üretime odaklandığını, bio –teknoloji ve gıda üretim alanlarında büyük değişim ve dönüşümlerin kapıda olduğunu söyleyen Uysal, “Bizim behemehal hep birlikte dünyayla rekabet edebilecek dünya ile akredite olacak bir güce kavuşmak için birliğe beraberliğe ve yeniden bizim önümüze atacakları yapay gündemlere, bizi birbirimizle ayrıştıracak karın doyurmayan yapay gündemlere savrulmayı bir kenara bırakıp, bir an önce ülkenin geleceğine, çocuklarımızın geleceğine üretime işe aşa birlik ve beraberliğe odaklanmamız gerekiyor. Bu kitapta bunu anlatmaya çalıştım” dedi.

Konuşmasının ardından kitaplarını imzalayan Uysal, okuyucularıyla da birebir sohbet etme imkânı buldu. Uysal’ın kitabının satışından elde edilen gelir Antalya Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı’na bağışlanıyor.