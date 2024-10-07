Türkiye'nin ilk turistik tur satan belediyesi: Muratpaşa

Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:43

Güncelleme: 07.10.2024 - 15:50

Muratpaşa Belediyesi Antalya’da turizm faaliyetini kent merkezinde kış aylarına da yaymak hedefiyle “Şehri Keşfet” ismini taşıyan turizm paket turlarını Anex tur ile beraber satışa sunuyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya Lokantası’nda düzenlediği proje tanıtım toplantısında açılış konuşmasını yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal “Antalya şehir merkezi ve Antalya çevresindeki cazibe merkezlerini ihtiva eden, kitle turizmi nedeniyle turizm yapamadığımız kış aylarını hedef olarak seçen ve ürünü alıp bir bütün haline getirip rafa koyan bir dönüm noktasındayız” dedi.

TİCARİ KAZANÇTAN ÇOK KAMU YARARI HEDEFLİ PROJE

Haftanın 4 gününü şehir merkezinde, kalan 3 gününü Antalya çevresindeki cazibe noktalarında geçirmesi olarak tasarlanan bir haftalık tur paketi için Uysal “Bu bir kar meselesi değildir. Şehrimizin dünya turizmine bir ürün olarak sunulması faaliyetidir. Herkesi paydaş olmaya davet ediyorum. İnanıyorum ki iki üç sene sonra bir belediyenin böyle bir şey yapmasına hiç gerek kalmayacak ve bu sürekli çalışan bir mekanizmaya dönüşecek. Tıpkı 2015’te başlayıp eleştirildiğimiz, Türkiye için turlarımız gibi. Tıpkı 2025’te başlattığımız Kaleiçi OldTown projemiz gibi ileride gelişerek, artarak, katlanarak şehrimize katma değer getirerek büyüyeceğini düşünüyorum” dedi.

İLK 1000 TURİST BELEDİYE BAŞKANI İLE YEMEK YİYECEK

Anex Tur, Çetin tur Transfer Şirketi, BW Plus Khan Otel, Alp Paşa Otel, paydaş olarak yer aldığı projede Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Tur paketini satın alarak Antalya’ya gelen ilk 1000 turistle yemek yiyecek.