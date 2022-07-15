Plajda korku dolu anlar: Kalp masajı yapılırken şoka girdi

15 Temmuz 2022 Cuma, 10:16

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sarıyer Kilyos plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denize giren 5 yaşındaki çocuk bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun su yuttuğunu gören vatandaşların bağırması üzerine gelen can kurtaran çocuğu denizden çıkarttı. Kuma yatırılan çocuğa can kurtaran ve orada bulunan bir doktor kalp masajı yaptı. Çocuğun yerde hareketsiz yattığını gören annesi ise koşarak sahile geldi. Çığlık atarak sinir krizi geçiren kadını bir başka kadın şoktan çıkması için defalarca tokatladı

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