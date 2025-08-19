Muş'un plaka kodu ne? Muş'un plaka numarası kaç? Muş ve ilçelerinin plaka harfleri...



Muş plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

MUŞ'UN PLAKA KODU NEDİR?

Muş’un plaka kodu 49 olup, Doğu Anadolu Bölgesi’nin şehirlerinden biri olarak şehirle özdeşleşmiş numaralardan biridir. Muş’ta araç plakaları, 49 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Muş Plaka Kodunun Anlamı

Muş’un plaka kodu olan 49, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 49 sayısı, hem şehirle özdeşleşmiş bir simge haline gelmiş hem de araç plakalarında kentin kimliğini yansıtmıştır.

Muş ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Muş’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Muş İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Bulanık 49 BU

Hasköy 49 H

Korkut 49 K

Malazgirt 49 M

Merkez 49 A, 49 AC

Varto 49 V