Muş'un plaka kodu ne? Muş'un plaka numarası kaç? Muş ve ilçelerinin plaka harfleri...

19.08.2025 14:52:00
Haber Merkezi
Muş’un plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Muş ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Muş plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

MUŞ'UN PLAKA KODU NEDİR?

Muş’un plaka kodu 49 olup, Doğu Anadolu Bölgesi’nin şehirlerinden biri olarak şehirle özdeşleşmiş numaralardan biridir. Muş’ta araç plakaları, 49 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Muş Plaka Kodunun Anlamı

Muş’un plaka kodu olan 49, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 49 sayısı, hem şehirle özdeşleşmiş bir simge haline gelmiş hem de araç plakalarında kentin kimliğini yansıtmıştır.

Muş ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Muş’un ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Muş İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Bulanık    49 BU
Hasköy    49 H
Korkut    49 K
Malazgirt    49 M
Merkez    49 A, 49 AC
Varto    49 V

