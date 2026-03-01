Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya’nın, İran’daki savaş gündemine ilişkin olarak Al Jazeera’ya verdiği canlı yayın röportajı kamuoyunda tartışma yarattı. Peki, Musa Kulaklıkaya kimdir? Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya kaç yaşında, nereli?

MUSA KULAKLIKAYA KİMDİR?

Musa Kulaklıkaya 1965 yılında Konya’da doğdu.

Lisans eğitimini 1984-1988 yılları arasında Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. 1996-1998 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 2024 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Meslek hayatına 1989 yılında T.C. Devlet Demir Yolları’nda (TCDD) uzman olarak başladı. 1990-1991 yıllarında Kastamonu Valiliği’nde kaymakam adayı olarak görev yaptı. 1991-1992 döneminde Denizli Valiliği’nde Kale Kaymakam Vekili olarak çalıştı. 1992-1993 yıllarında İçişleri Bakanlığı tarafından dil eğitimi amacıyla Birleşik Krallık’ın Oxford kentinde bulundu.

MUSA KULAKLIKAYA'NIN ÖNCEKİ GÖREVLERİ NELER?

1993-1994 yıllarında Afyon Valiliği’nde Kızılören Kaymakam Vekili, 1994-1996 arasında Trabzon Valiliği’nde Hayrat Kaymakamı, 1996-1998 döneminde ise Artvin Valiliği’nde Murgul Kaymakamı olarak görev yaptı. 1998-2002 yıllarında Batman Vali Yardımcısı, 2002-2004 arasında Çankırı Vali Yardımcısı olarak görev aldı.

2004-2007 yıllarında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda (TİKA) Başkan Yardımcısı, 2007-2011 döneminde ise TİKA Başkanı olarak görev yaptı. 2011-2014 yıllarında T.C. Nuakşot Büyükelçisi olarak görev üstlendi.

2015-2019 yılları arasında İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi’nin (SESRIC) Genel Direktörlüğünü yürüttü. 2019-2025 döneminde ise İslam İşbirliği Teşkilatı’nda İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.

2 Ekim 2025 tarihinde T.C. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak göreve başladı.

2010 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ödülü’ne ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Dünya Gıda Günü Ödülü’ne layık görüldü.

MUSA KULAKLIKAYA'NIN ÖZEL HAYATI

Musa Kulaklıkaya, evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, Arapça ve Fransızca bilmektedir.