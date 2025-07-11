Müsavat Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Altaylı'yı ziyaret etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti.

"BUGÜNLERİN GEÇECEĞİNE İNANIYORUM"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugünlerin geçeceğine inanıyorum. Haksız tutuklamalar, usulsüz soruşturmalar, hukuk dışı yargılamalar ve yargıya dışarıdan müdahalelerin yaşandığı bu sürecin, Türkiye'ye herhangi bir şey kazandıracağı kanaatinde değilim.

Öncelikle bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması, haksızlık ve hukuksuzlukların da bertaraf edilmesinin gerekli olduğu hususuna vurgu yapmak istiyorum."