Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Genel kurulda MÜSİAD Genel Başkanlığı görevine, önceki dönemin MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir seçildi. Peki, MÜSİAD başkanı Burhan Özdemir kimdir? Burhan Özdemir nereli? İşte ayrıntılar...

BURHAN ÖZDEMİR KİMDİR?

1977 yılında doğan Batuhan Özdemir, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğdu. OPTİMAL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Özdemir, AKP’den Düzce Milletvekili aday adayı oldu.

Lisans eğitimini Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde 2000 yılında tamamlayan Özdemir, yüksek lisans eğitimini İngiltere Manchester Teknik Üniversitesi (The University of Manchester Institute of Science and Technology) Deprem Mühendisliği Dalı'nda yaptı.

2002-2005 yıllarında ABD'nin önde gelen teknik müşavirlik firmalarından Jacobs Engineering'in İngiltere Nükleer Enerji Departmanı'nda tasarım mühendisi olarak çalışan Özdemir, BNFL (British Nuclear Fuel Limited) kurumunun nükleer istasyonlarının yapım ve devreye alma projelerinde proje müdürü olarak yer aldı.

BURHAN ÖZDEMİR'İN ÖZEL YAŞAMI

Burhan Özdemir evli, dört çocuk babasıdır.