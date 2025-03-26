MÜSİAD'ı boykot korkusu sardı: Asgari ücrete zammı çok görenlerden 'hep birlikte' sözleri...

Yayınlanma: 26.03.2025 - 18:13

Güncelleme: 26.03.2025 - 18:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de düzenlediği mitingde iktidara yakınlığıyla bilinen markalara yönelik boykot çağrısında bulunmuştu.

CHP liderinin açıkladığı listede, kahve zinciri EspressoLab, Turkuvaz Medya Grubu’na ait D&R ve İdefix gibi firmalardan alışveriş yapılmaması istenmişti. Bu çağrının ardından, iktidara yakın Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Parasal sıkılaştırma dönemlerinde iç tüketimin büyüme üzerindeki kritik etkisi göz önünde bulundurulduğunda, yerli markalarımıza yönelik boykot çağrıları, Türkiye ekonomisinin birçok zorlu koşula direnerek elde ettiği kazanımları tersine çevirme maksadı taşımakta, üretimi ve istihdamı olumsuz etkilemektedir.

Ülkemizin teknolojik, ekonomik ve tarihî üstünlüklerinin ön plana çıktığı, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için kararlı bir mücadelenin olduğu böylesi bir dönemde, bu tür çağrılarla ekonomik kazanımları zarara uğratacak söylemleri reel sektör temsilcileri olarak üzüntüyle karşılıyoruz."

İş dünyası, siyasi tartışmaların dışında tutulmalı ve tüm paydaşlar, ülkemizin refahı için ortak akılla hareket etmelidir. Bugün, küresel ekonomide rekabet gücümüzü artırma, yerli üretimi teşvik etme, sürdürülebilir büyümeyi ve istihdamı destekleme zamanıdır. Yerli markalarımıza sahip çıkmalı ve Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz."

MÜSİAD BAŞKANI ASGARİ ÜCRET ZAMMINA KARŞI ÇIKMIŞTI

İktidara yakın MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2025 için uygulanacak asgari ücretin belirlenme sürecinde daha önce yaptığı açıklamalarda düşük asgari ücret zammı talep etmiş ve patronlar için daha fazla teşvik istemişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarının altında bir zam yapılmasını savunan Asmalı, "yüksek ücret artışı-yüksek enflasyon" sarmalı bulunduğunu öne sürerek ücretlerin düşük tutulmasını istemişti.

Asmalı, 2024'te TÜİK'e göre enflasyon yüzde 44.38 olmasına karşın çok tartışılan açıklamasında "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.