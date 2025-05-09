Seçim sonucu şaşırtmadı: MÜSİAD'a yeni AKP'li başkan!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 13:52

Güncelleme: 09.05.2025 - 13:57

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 28. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. Yeni dönemdeki yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin belirlendiği genel kurulda, asil üyeler arasında Burhan Özdemir, Ahmet Doğan Alperen, Eyüp Uğur, Muhammed Selim Başdemir, Abdulkadir Çınar gibi isimler yer aldı.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Genel kurulda MÜSİAD Genel Başkanlığı görevine, önceki dönemin MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir seçildi. Özdemir, MÜSİAD’ın 8. genel başkanı olarak görevi devraldı. Konuşmasında, “Bilmenizi istiyorum ki bu görevi bir makam olarak değil bir emanet olarak kabul ediyor ve bu sorumluluğu omuzlarımda değil gönlümde yaşatıyorum” diyerek duygularını paylaştı.

Önceki dönem Genel Başkan Mahmut Asmalı ise 3 yıl 8 aydır sürdürdüğü başkanlık görevini devretmenin huzurunu yaşadığını belirterek, “Allah'a hamdolsun teslim aldığım bu kutsal vazifeyi bugün teşkilatımızı bir adım daha ileriye taşıyarak sizlerin huzurunda devretmenin gönül huzuru içindeyim. Bugün özel bir gün yaşıyoruz. Hem MÜSİAD'ımızın 35. kuruluş yıldönümü kutluyoruz hem de 8'inci genel başkanımızı seçiyoruz” dedi.

BURHAN ÖZDEMİR KİMDİR?

Burhan Özdemir, 1977 doğumlu olup, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde doğmuştur ve ilk öğrenimini burada tamamlamıştır. Aynı zamanda OPTİMAL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Özdemir, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında faaliyet gösteren OPTİMAL Vakfı'nın kurucusudur ve evli, dört çocuk babasıdır. Ayrıca, AKP’den Düzce Milletvekili aday adayı olmuştur.