"Mutlak butlan" ile CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi açıklandı. Mutlak butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı oldu. Sarı, MYK üyelerinin isim ve görevlerini duyurdu. Peki, Müslim Sarı kimdir? Mutlak butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı kaç yaşında, nereli?
MÜSLİM SARI KİMDİR?
Müslim Sarı, 24 Mayıs 1974'te İstanbul Kadıköy'de doğdu. Babasının adı Ağa, annesinin adı Arife'dir.
Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde Siyaset Bilimi Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimi devam etmektedir. 1999 yılında TC Merkez Bankasında göreve başladı. 2004 yılında "Dış Borç Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları Başlıklı" tezini vererek uzmanlığa atandı.
MÜSLİM SARI'NIN ÖZEL HAYATI
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Sarı, evlidir.