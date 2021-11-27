Müslüme'nin anneannesi konuştu: "Aklımı kaybedeceğim"

27 Kasım 2021 Cumartesi, 12:55

Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük ailesinin çadırının önünde bisikletiyle oynarken kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın 10 gün sonra ölü bulunması Türkiye'nin gündemine oturdu.

Son olarak Müslüme'nin ölümü ve sonrasında ortaya çıkan haberlere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir" denildi.

"AKLIMI KAYBEDECEĞİM"

Öte yandan, Yörük Kızı Müslüme Yağal’ın yaşadığı kıl çadırda sessizlik hakim.

Anneanne Müslüme Yağal çıkan haberlere ilişkin “ Ben bunları duydukça aklımı kaybedeceğim. Çok kötü. Kafamı kaldıracak gücüm kalmadı. Bu kadar kötü şeyler olacağını tahmin etmiyorum. Bizim dünür hasta oldu. Oğlu da babasının yanına gitti. Böyle laflar doğru değil. Bu laflara karşıyız. Suçlamalar ayıp. Kızımız Mersin'de. Çok kötü olduk” diye konuştu.

Mersin Barosu ise Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada çıkan asılsız haberlerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.