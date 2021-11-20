Minik Müslüme son yolculuğu uğurlandı

'MÜSLÜME, BULUNDUĞU YERE KENDİ İMKANLARIYLA GİDEMEZ'

Müslüme’nin ablası Nurcan Özcan (24), “Müslüme Türkiye’nin canıydı. Herkes çok umut etti canlı bulunsun, diye ama nasip olmadı. Allah’ım sevdiğini çabuk yanına alıyormuş. Melek oldu, gitti. Gelinlik giydiremedik ama onu gelinliklerle son yolculuğuna uğurlayacağız. Sağ bulunacak, diye hep bir umudumuz vardı. Ben canlı bulunur, diye umudum vardı. Bunu hiç düşünmedim. Belki ben düşünmek istemedim. Müslüme bulunduğu yere kendi imkanları ile gidemez. Görevliler cenazeyi çıkarırken bile zorlanmış. Görevlilerin zorlandığı yere çocuğun kanadı mı var da gitsin? Anne ve babamın burada olmasını çok istedim. Soruşturmaları devam ediyordu. O nedenle olmadı. Cenazemizi aileden tek ben kaldıracağım. Annemin görevi bana kaldı. Layığıyla yerine getirmeye çalışacağım. Onlar Müslüme’yi hiç göremedi. Hiç bulunmasaydı bizim için daha kötü olurdu. O zaman ne yapardık; her an bulundu mu, bulunacak mı, geldi mi, gelecek mi, diye yaşayacaktık ama şimdi mezarı belli olacak. Her an gidebileceğimiz, dua edebileceğimiz bir mezarı oldu” dedi.