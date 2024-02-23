Muş’ta 18 araç içerisinde onlarca kişi mahsur kaldı!

Muş-Mutki kara yolunun 10. kilometresinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 18 araç içerisinde mahsur kalan 53 kişi ekiplerce kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 14:12
Muş’ta 18 araç içerisinde onlarca kişi mahsur kaldı!
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Muş’un Hasköy ile Bitlis’in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolunun Kaymakam Çeşmesi mevkiinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 18 araçtaki 53 kişi mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, 4 saat süren karla mücadele sonucunda mahsur kalan araçları ve yurttaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Karayolları 113. Şube Şefliği Ekip Şefi İdris Karakan, iş makinesi operatörleri Bülent Turan ve Hasan Elhan, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak araçları saplandıkları yerden kurtardı.


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